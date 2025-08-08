Acceso

Fallece una mujer de 73 años en un accidente con un camión en la V-30

Los hechos han ocurrido sobre las 13 horas a la altura de Paterna

Una mujer de 73 años ha fallecido en un accidente entre un coche y un camión ocurrido sobre las 13 horas en la V-30, en Paterna (Valencia).

Una unidad del SAMU se ha desplazado al lugar del accidente tras recibir un aviso en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado a la mujer.

Según informan fuentes sanitarias, la mujer no ha respondido a las maniobras y el equipo médico ha confirmado su fallecimiento.

