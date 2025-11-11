Acceso

Comunidad Valenciana Valencia

Accidente de tráfico

Un fallecido en un accidente entre un coche y una moto en la CV-515 en Sueca (Valencia)

El equipo médico intentó la reanimación sin éxito

Sucesos.- AMP.- Fallece una niña de 6 años atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
El equipo del SAMU intentó reanimar al hombre de 44 años pero no lo consiguióEuropa Press
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

Un hombre de 44 años ha fallecido en un accidente entre un coche y una moto ocurrido la tarde de este lunes en la carretera CV-515, en el término municipal de Sueca (Valencia).

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), sobre las 19:20 horas fueron alertados del accidente y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU.

El equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado a un hombre, de 44 años, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas