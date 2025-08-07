La línea 3 de Metrovalencia sufre una avería y corta la circulación en Foios

Una avería en la línea 3 de Metrovalencia por un enganchón en la catenaria de un tren a primera hora de la mañana ha mantenido interrumpido el servicio entre Rafelbunyol y Foios hasta el mediodía, según ha informado a EFE Ferrocarrils de la Generalitat.

Cuando se ha producido el incidente, que ha cortado la tensión eléctrica, había una veintena de personas en el metro y Ferrocarrils ha procedido a bajarlas de la unidad y a disponer taxis para llevarlas a sus destinos.

En ese momento ha quedado sin servicio el tramo entre Rafelbunyol y Alboraia-Peris Aragó, aunque a las 06:40 horas se ha acotado la zona al tramo entre Rafelbunyol y Foios, que incluye las estaciones de Rafelbunyol, Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros y Albalat dels Sorells.

Los técnicos han conseguido reparar la avería en torno al mediodía y el metro va a recuperar el servicio en breve, según FGV, que indica que el tramo entre Foios y Aeropuerto no está afectado y se presta el servicio de metro con normalidad.