La línea 3 de Metrovalencia sufre una avería y corta la circulación en Foios
Ha ocurrido a primera hora de la mañana y se espera restablecer el servicio cuanto antes
Una avería en la línea 3 de Metrovalencia por un enganchón en la catenaria de un tren a primera hora de la mañana ha mantenido interrumpido el servicio entre Rafelbunyol y Foios hasta el mediodía, según ha informado a EFE Ferrocarrils de la Generalitat.
Cuando se ha producido el incidente, que ha cortado la tensión eléctrica, había una veintena de personas en el metro y Ferrocarrils ha procedido a bajarlas de la unidad y a disponer taxis para llevarlas a sus destinos.
En ese momento ha quedado sin servicio el tramo entre Rafelbunyol y Alboraia-Peris Aragó, aunque a las 06:40 horas se ha acotado la zona al tramo entre Rafelbunyol y Foios, que incluye las estaciones de Rafelbunyol, Pobla de Farnals, Massamagrell, Museros y Albalat dels Sorells.
Los técnicos han conseguido reparar la avería en torno al mediodía y el metro va a recuperar el servicio en breve, según FGV, que indica que el tramo entre Foios y Aeropuerto no está afectado y se presta el servicio de metro con normalidad.
