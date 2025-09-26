El "veranillo de San Miguel" llega con lluvias a la Comunitat Valenciana

No falla. Por mucho que pensemos que hemos despedido el verano, se acerca el 29 de septiembre, día de San Miguel, y las temperaturas vuelven a repuntar. Aemet da ya cuenta este viernes de este fenómeno. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios y las máximas subirán este sábado en la Comunitat Valenciana, con cielo poco nuboso con nubosidad alta y posibles brumas y bancos de niebla dispersos en el interior de Valencia y Alicante por la mañana.

El pronóstico apunta a cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en zonas del litoral por la mañana, donde no se descartan chubascos aislados, temperaturas mínimas en ligero descenso en Valencia y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso, salvo en el litoral de la mitad norte, donde se darán pocos cambios.

El viento soplará flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo en el interior de Valencia y a sur y sureste flojo en el resto, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

El viento soplará flojo variable, y la segunda mitad del día tenderá a predominar la componente oeste en el interior de Valencia y la componente sur en el resto, aumentando a sur y sureste moderado en la mitad sur del litoral por la tarde, según el pronóstico de Aemet.

Para el domingo se esperan intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso la segunda mitad del día, probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes, mientras que en el resto no se descartan precipitaciones de forma más débil y dispersa.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado y máximas con pocos cambios, salvo descensos en el litoral y prelitoral central, y el viento será flojo variable, tendiendo a predominar la componente este en las horas centrales.

El refranero popular

San Miguel, con veranillo o sin él, es una fecha tan marcada en el calendario que ha llenado el refranero popular.

“Por San Miguel, los higos son miel.”

“Por San Miguel, primero la nuez, después el castañal, después el peral.”

“Por San Miguel, los días iguales con las noches son.”

“Veranillo de San Miguel, faltará muy rara vez.”