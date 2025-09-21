El verano se despide con chubascos y tormentas, muy fuertes en el norte de Castellón

La Comunitat Valenciana registrará este domingo cielo muy nuboso con chubascos y tormentas, que probablemente serán localmente fuertes y con posible granizo y rachas muy fuertes de viento en la mitad norte y especialmente en el norte de Castellón en la segunda mitad del día, mientras en la mitad sur serán menos intensos y se darán de forma más dispersa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado también que las temperaturas irán en descenso en la mitad norte de Castellón y en el resto, habrá pocas variaciones, salvo un ascenso de las máximas en el litoral y el prelitoral de Valencia y sur de Alicante.

El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de oeste y suroeste moderado en Valencia y Alicante en las horas centrales y tendiendo a últimas horas a nordeste moderado en el litoral de la mitad norte y a noroeste moderado ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en la últimas veinticuatro horas han sido las siguientes:

Castellón 21,5 y 30,7 grados

València 23,3 y 29,9 grados

Alicante 22,2 y 30 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: Componente S 2 a 3 temporalmente variable, arreciando N y NE 4 a 6 al final. Marejadilla aumentando a marejada. Aguaceros y tormentas desde la tarde.

Aguas costeras de Valencia: SE 2 a 4 tendiendo a variable 2 a 3 de madrugada, arreciando a SE 4 por la tarde y a variable 4 a 6 al final. Marejadilla aumentando a marejada. Algún aguacero o tormenta al final.

Aguas costeras de Alicante: Componente E 2 a 3 rolando a S y SW de madrugada y arreciando a 4 a 5 por la tarde. Rizada a marejadilla aumentando a marejada. Algún aguacero o tormenta desde la tarde.