Vicent Mompó: "Ni tengo memoria selectiva ni acabaré imputado"

Para el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, no ha habido cambio alguno después de su declaración ante la jueza de la dana. Ha asegurado que está "muy tranquilo" y ha señalado que cree que "no existe ninguna posibilidad de que termine imputado" en esa causa penal, tal y como solicitó ayer la secretaria general del PSPV, Diana Morant tras acusarle de cambiar de versión. Es más, si alguien pensaba que dejaría pasar el tiempo antes de comparecer ante los medios, estaba equivocado.

Este viernes convocó a la Prensa para informar de las obras en la Plaza de Toros de València, Mompó ha afirmado que no ha cambiado su versión de los hechos "en nada". "Ni tengo memoria selectiva ni he cambiado la versión, he dicho siempre lo mismo", según recoge EFE.

"Si hasta las siete de la tarde no se habla de (la posible rotura de la presa de) Forata y hasta las siete de la tarde para mí no existía el sistema ES-Alert, es imposible que antes de las siete hablara, no porque me acuerde sino porque si antes de las siete no sabía de su existencia no puedo conocerlo", ha dicho.

Mompó aseguró que la ex consellera de Justicia, Salomé Pradas, no intervino en la redacción del Es-Alert y que en todo momento, se habló de activar esta alerta por el riesgo de que se rompiera el embalse de Forata, algo que afortunadamente no llegó a ocurrir.

La hora clave: las siete de la tarde

El presidente de la Diputación ha reiterado que del barranco del Poyo "no se habló nunca antes de lanzar el ES-Alert", y lo sabe "por lógica".

"¿Alguien puede pensar que estando allí el inspector jefe de bomberos, la Delegación de Gobierno, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y todos los técnicos habidos y por haber, sabiendo lo que iba a pasar en el barranco del Poyo, nadie hizo nada por evitarlo? Es que es técnicamente imposible", ha dicho.

"Yo no tengo ninguna duda que el presidente de la Confederación, estando allí, no sabía los mensajes que estaba enviando su institución" porque "no me cabe en la cabeza que no hubiera dicho absolutamente nada verbalmente" de lo que estaba sucediendo si lo sabía, según Mompó.

En todo caso, ha insistido en que "todas estas reflexiones son desde el punto de vista de la lógica, no del recuerdo de en qué minuto y en qué segundo" porque "es imposible" que se acuerde de todo eso.

Conciencia tranquila

Ha afirmado tener la "la conciencia muy tranquila de haber dado siempre la cara" y haber explicado lo que vivió, y ha señalado que si se le pregunta si habló sobre un determinado tema, puede decir si habló o no, pero no puede situar el minuto exacto.

Sobra la petición que realizó ayer Diana Morant, solicitando su imputación, considera que el PSPV "tiene que hacer algo ya que no trabaja" y entiende que para la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, tiene que ser "muy difícil ser la ministra de Pedro Sánchez" y debe "desviar la atención".

En todo caso, ha señalado que es "vergonzoso" e "indecente" que mientras él estaba declarando como testigo, haya "toda una ministra, en base a filtraciones que no deberían existir, que manifieste ya que va a pedir la imputación".

Ha señalado que su intención como presidente de la Diputación siempre ha sido "ayudar desde el primer momento" para intentar aclarar por qué sucedió esto y dar luz a todas las decisiones que se tomaron.

Preguntado por su rol en el Cecopi, el presidente de la Diputación ha explicado que se desplazó a este centro para trata de ayudar y atender a los alcaldes o responsables municipales "para que ese trabajo no lo tengan que hacer los técnicos y se puedan centrar en lo que tienen que hacer".