Política
Vox no confirma la reunión con el PP en Valencia y dice estar preparado para elecciones
El presidente del partido en Valencia, Vicente Barrera, dice que no tiene conocimiento de ninguna reunión de ni si Garriga está en la ciudad pero no le parece "una ofensa" no enterarse
Vox no confirma que esté negociando este viernes con el Partido Popular en Valencia al sucesor de Carlos Mazón ni tan siquiera que su secretario general, Ignacio Garriga, esté en la capital de la Comunitat para negociar un nuevo líder del Consell. "No sé si está en Valencia", ha dicho el presidente de Vox en Valencia, Vicente Barrera, quien ha dicho que "le aseguro y se lo juro que no lo sé, me enteré anoche. No le puedo confirmar que haya una reunión ni tengo conocimiento".
Si esa reunión está en marcha y no se ha enterado ha dicho que "en absoluto me parece una ofensa que las negociaciones las lleve a quienes les corresponde y cómo ellos crean que es mejor". "Desconozco si hay una negociación en marcha", ha llegado a decir Barrera, quien ha defendido que "tenga que definirse en Madrid aunque se negocie primero en Valencia".
Preguntado si estarían preparados para ir a elecciones ha dicho que "por supuesto porque tenemos un edificio sólido no solo en Valencia sino en España así que si tienen que llegar estas elecciones no es una preocupación, hay gente y candidatos suficientes. Hoy por hoy no se sabe así que nada les puedo anticipar, pero Vox Valencia está preparado".
Barrera ha dicho que en caso de haber elecciones no está confirmada su candidatura. "Tuve una responsabilidad política hace un año y he estado en asuntos vinculados a Vox y ahora se me ha pedido que ejerza una responsabilidad que es la de organizar el partido en la provincia. Ni se me ha propuesto ni he pedido nada ni significa que pueda ir de candidato a ningún sitio. Gustosamente lo hago porque creo en el proyecto, pero eso ya se verá", ha añadido.
De Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV que ha salido como posible futuro presidente que podría apoyar Vox, ha dicho que tiene un trato "cordial" pero igual que con otros diputados de Les Corts de otras formaciones. "Me caen bien todos. Intento caer bien e intento que todo el mundo me caiga bien", ha finalizado.
