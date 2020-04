Una imagen vale más que mil palabras. La fotografía publicada hoy por Isis (Daesh, estado Islámico) demuestra ue se creen inmunes a la pandemia de coronavirus gracias a Alá. En la imagen se ve un todo terreno el tipo pick up, completamente repleto de moujaidines, unos junto a otros, que no respetan las medidas sanitarias para evitar contagios. Y no es porque las zonas en donde actúa la banda terrorista estén a salvo del virus. Lo que ocurre es que la infraestructura sanitaria de esos países no permite, o no interesa, facilitar datos de la incidencia de la enfermedad.

Por eso no es de extrañar que escriban textos como los que siguen:

--La pandemia actual es un ejemplo del tormento de Dios contra las naciones de su creación, que ha golpeado principalmente a las naciones idólatras. Que Dios aumente el tormento sobre los incrédulos y mantenga a los creyentes a salvo.

- Los cruzados (cristianos) tienen problemas con sus despliegues militares externos y tienen que llevar a sus tropas a casa, incluso cuando buscan reducir la probabilidad de ataques mouyahidines contra ellos dentro de sus propios países. Lo último que quieren es que sus tribulaciones actuales con la pandemia coincidan con los ataques en sus naciones, como los ataques en París, Londres y Bruselas, o que los mouyahidines conquistan partes de la Tierra como sucedió en el pasado.