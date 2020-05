TikTok amenaza ya la hegemonía de Instagram y Twitter

Cuando parecía que ya no había lugar para nadie más en el Olimpo de las redes sociales, una aplicación china se ha abierto camino en los móviles de los jóvenes españoles: TikTok. Hasta el punto de discutir el reinado de Twitter e Instagram.

El funcionamiento de TikTok no podría ser más sencillo: los usuarios graban vídeos cortos, añaden música y los publican en sus perfiles, a la espera de que sus seguidores los vean y les premien con un corazón. Nada que no pudieras hacer, por ejemplo, con Instagram. Pero ya sucedió lo mismo en su día entre Twitter y Facebook. Nadie entendía para qué podía servir una red social, Twitter, que simplemente servía para dejar comentarios de 140 caracteres si eso ya lo podías hacer con Facebook. Al final, la gente la hizo suya y vaya si triunfó. Lo mismo sucede con TikTok. No deja de ser una app mucho más limitada que Instagram pero ha calado entre los jóvenes. Hasta el punto que ha aprovechado el confinamiento para situarse como la aplicación de entretenimiento gratuita más descargada para iOs en España, según Sensor Tower, escalando ocho posiciones.

Lidia, una joven de 21 años, lo tiene bastante claro: “Facebook son fotos de gente mayor. Ahí solo te relacionas con la familia. Twitter está bien un rato. Pero al final son todo discusiones y malos rollos. Instagram cansa, es exhibicionismo de la felicidad”. ¿Y TikTok? “No es nada del otro mundo. Solo gente haciendo chorradas. Pero es muy divertido y te distrae”, añade. Quizás esa ligereza, esa inmediatez y esa concisión es lo que ha propiciado el éxito inesperado de la app. PErmite, además, descargar los videos y subirlos, por ejemplo, a Youtube o al propio Twitter.

El challenge de Tik Tok con “In The Air Tonight” de @PhilCollinsFeed me inundó los grupos. pic.twitter.com/36qIFVf6TC — Sergio (@SergioEGomez) April 2, 2020

"El uso de esta aplicación ha aumentado porque el confinamiento ha hecho que mucha gente busque nuevas maneras de entretenerse y porque nos ha regalado muchas horas de convivencia intergeneracional que han provocado que muchos adultos descubrieran TikTok gracias a los hijos », afirma Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Una ristra de famosos se han apuntado en los últimos tiempos a la aplicación y podría parecer que de ahí deriva su éxito. Nada más lejos de la realidad. «Los famosos con presencia en TikTok no son más que la punta de lanza del desembarco adulto. En las redes sociales son los adolescentes los que marcan tendencia y luego los adultos se suman porque quieren estar a la moda o hacer ver que lo están », advierte Lalueza. No obstante, en TikTok hay lugar para adultos y alguno de ellos incluso ha alcanzado la categoría de “influencer”. Como Robbie V. (@letsspeakenglish), que tiene un millón de seguidores y cuelga vídeos cortos resolviendo dudas y dando consejos de inglés. «Triunfan porque son frescos, espontáneos, auténticos y, sobre todo, porque no pretenden aleccionar a las nuevas generaciones», resume Lalueza.