GP de Austria 2025, en directo hoy: Carrera al sprint de MotoGP en el Red Bull Ring
Marco Bezzecchi parte desde la pole con Aprilia, mientras Marc Márquez buscará remontar desde la segunda fila para defender su liderato del Mundial
Marco Bezzecchi ha dado la gran sorpresa en Austria al conseguir la primera pole de Aprilia en MotoGP. El italiano saldrá primero en la sprint de este sábado en el Red Bull Ring, un escenario históricamente dominado por Ducati. La caída de Marc Márquez en los últimos minutos de la clasificación añadió incertidumbre a la lucha por el triunfo, mientras que Bagnaia y Álex Márquez completan una primera fila cargada de tensión para un fin de semana decisivo en la pelea por el campeonato.
La ausencia de Maverick Viñales
El fin de semana en Austria también ha estado marcado por la baja de Maverick Viñales. El piloto de Roses intentó rodar el viernes, pero el dolor en el hombro, operado hace apenas cinco semanas, lo obligó a parar antes de tiempo. Los médicos y el equipo Tech3 decidieron no forzar, ya que la recuperación completa puede extenderse hasta 16 semanas.
Así ha sido la dura caída de Marc Márquez en el GP de Austria
El Gran Premio de Austria de MotoGP dejó una sesión de clasificación cargada de tensión, sobresaltos y giros inesperados que terminaron con Marco Bezzecchi firmando la pole position. El piloto italiano, que venía buscando una actuación sólida en las últimas citas, consiguió su quinta pole en la categoría reina y, lo que es más significativo, la primera al manillar de una Aprilia. Un éxito que además rompe una racha sin poles para la marca desde la lograda en India en 2023, devolviendo aire fresco y optimismo a un equipo que necesitaba este golpe de confianza.
La jornada en Spielberg se disputó bajo buenas condiciones, sin embargo, no todos encontraron la estabilidad deseada. El caso más llamativo fue el de Marc Márquez, que tras un inicio prometedor terminó fuera de la primera línea debido a una caída en el último intento
Pole histórica en Moto3
Valentín Perrone ha logrado su primera pole position en el Mundial, firmando un registro de 1:35.961 en el Red Bull Ring. El argentino saldrá primero en la carrera de Moto3, por delante de Ángel Piqueras y Ryusei Yamanaka. Un resultado histórico para Perrone, que se convierte en el primer piloto de su país en conseguir una pole en esta categoría.
Clasificación de la parrilla para la Sprint
Marco Bezzecchi sorprendió en Spielberg con la primera pole de Aprilia en MotoGP (1:28.060). El italiano partirá primero en el Red Bull Ring, escoltado por Álex Márquez y Francesco Bagnaia. Marc Márquez, que sufrió una caída en los últimos minutos de la Q2, saldrá cuarto y con la necesidad de remontar en un trazado que nunca ha logrado conquistar.
La segunda fila la completan Enea Bastianini y Fermín Aldeguer, mientras que Pedro Acosta arrancará séptimo con la KTM oficial. Franco Morbidelli, Raúl Fernández y Joan Mir cierran el ‘top 10’ de una parrilla que promete máxima acción en las 14 vueltas de la sprint.
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan este sábado. El día de hoy tenemos la carrera al Sprint en el Red Bull Ring.
