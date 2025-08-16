GP de Austria 2025, en directo hoy: Carrera al sprint de MotoGP en el Red Bull Ring

El Gran Premio de Austria de MotoGP dejó una sesión de clasificación cargada de tensión, sobresaltos y giros inesperados que terminaron con Marco Bezzecchi firmando la pole position. El piloto italiano, que venía buscando una actuación sólida en las últimas citas, consiguió su quinta pole en la categoría reina y, lo que es más significativo, la primera al manillar de una Aprilia. Un éxito que además rompe una racha sin poles para la marca desde la lograda en India en 2023, devolviendo aire fresco y optimismo a un equipo que necesitaba este golpe de confianza.

La jornada en Spielberg se disputó bajo buenas condiciones, sin embargo, no todos encontraron la estabilidad deseada. El caso más llamativo fue el de Marc Márquez, que tras un inicio prometedor terminó fuera de la primera línea debido a una caída en el último intento