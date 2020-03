Banksy, confinado por el coronavirus, pero millonario en ventas on line

Como el Guadiana, el artista de la calle, hace años bastante más callejero que ahora, cada cierto tiempo aparece. Nadie le ve, pero deja una obra en un muro. Lo anuncia a través de Instagram y después pasa otro tiempo en el dique seco. Así cada cierto tiempo. Por San Valentín, que se nos antoja tan lejos como las Navidades de Dickens, estampó una obra que después fue vandalizada, garabateada con pintura rosa.

Es fue su última incursión callejera. Banksy no puede salir a la calle como hacía en febrero. Ya no. Aunque se parapete tras una máscara y de cubra las manos con guantes. Ahora está confinado y aislado como cientos de miles de ciudadanos de su país. Imaginamos que su cabeza no para de engendrar nuevas ideas, aunque las tenga que plasmar de puertas para adentro. No estaría de más, seguros que sus millones de fans se lo agradecerían, que regalara un dibujo para pasar esta cuarentena impuesta por un virus que no ha dejado hueco en el planeta donde instalarse.

La niña de sus ojos

Pues bien, aunque no pueda salir con el spray en la mano, no para quieto. O no le dejan parar. Las casas de subastas que siguen con su actividad, aunque no de manera tan frenética, han vendido obra del artista por 1,4 millones de dólares, cuando esperaban recaudar apenas un millón, pues más del 85 de los lotes se vendieron por encima del precio estimado. La famosa “Muchacha con globo” fue vendida por encima de los 360.000 euros, mientras que también encontraron comprador piezas como “Gangsta Rat”, “Bomb Love”, “Pulp Fiction” y “Love Rat”, que consiguieron más de 1,2 millones de euros.

La “Muchacha con globo” es una impresión del mismo motivo que el graffitero utilizó en una pintura enmarcada que saltó a la fama cuando, durante una subasta presencial, en 2018, la pintura fue deshecha frente al público, después de ser vendida, mediante un mecanismo oculto en el marco para triturar papel. Todo un golpe de efecto que seguro pasará a la historia del marketing.

Según datos de la casa de subastas cada uno de los lotes atrajo, en promedio, doce ofertas de compra mientras que la mitad de los compradores (47%) eran nuevos en Sotheby’s. Además, el 30 por ciento de las personas que pujaron tenían menos de 40 años, agregaron.

En octubre del año pasado, Banksy batió su récord cuando se subastó también Sotheby’s por algo más de 11 millones de euros “Parlamento transferido”, obra en la que se veía al citado Parlamento británico desbordado por una invasión de chimpancés en los escaños.