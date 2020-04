El mundo de la cultura sigue apoyando la causa colectiva contra el Coronavirus. El grupo de música Los Secretos ha decidido donar a la Comunidad de Madrid todo lo que ingresen en concepto de derechos de autor por “A tu lado”, uno de los temas emblemática de la banda que lidera Álvaro Urquijo. La banda madrileña, nacida en los 80, quiere apoyar a su comunidad, la más afectada por la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

La balada, además, se ha convertido en un himno frente a la enfermedad. “Ayúdame y te habré ayudado / que hoy he soñado / en otra vida, en otro mundo / pero a tu lado” dice el estribillo de esta canción compuesta por el ya fallecido Enrique Urquijo y dedicada a su hija, que había sido antes cedida para campañas como las de Save The Children y otras instituciones.

“La música tiene esa magia para embalsamar, para olvidar los problemas y sacar una sonrisa ante la adversidad, es lo más democrático que hay, lo más libre y más cercano a la emoción; y con la nuestra tratamos de aportar ese granito de arena tan necesario en estos momentos de psicosis, incertidumbre y tanto miedo”, aseguraba Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, en una entrevista con EFE.

La cancnión la publicaron en 1995 dentro del álbum “Dos caras distintas”, que no funcionó en cuanto a ventas. “En realidad el disco en sí fue un fracaso. No nos acercamos ni por asomo a las cifras de ventas de otros artistas del momento y pasamos muy desapercibidos. Eso y que es una canción que empieza muy agudo y a mi hermano le costaba cantarla hizo que no la tocáramos ni una sola vez en los siguientes cuatro años”, revelaba Urquijo recientemente. Pero, a raíz de ese trágico 1999, año en el que falleció Enrique Urquijo, y sobre todo, desde 2001 cuando la formación publicó un disco de colaboraciones como homenaje al que había sido “el alma” de la formación, el “Pero a tu lado” empezó a fluir “por sí solo” en el repertorio de la banda.

Tras el aplauso, mi cuñado Pedro ha sacado el equipo y ha puesto "Pero a tu lado", y todos los vecinos acompañan con la luz del móvil...#QuedateEnCasa @los_secretos pic.twitter.com/6GJ1JYzLA5 — Mara Torres (@maratorres_) March 28, 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, agradecía el gesto del grupo e su cuenta de Twitter.