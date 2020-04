El ministro Uribes asegura que se reunirá con Hacienda y Economía por el conflicto con el mundo de la cultura

El mundo de la cultura anda caliente. La que denominan “inacción” del ministro Uribes está crispando los ánimos de un sector que está absolutamente parado. La citada falta de decisiones ha motivado que hoy y mañana desde diferentes ámbitos del sector se haya decidido promover un apagón cultural, es decir, 48 horas sin contenidos en la red, como una llamada de atención, según quienes lo han promovido, para llamar la atención a quienes gobiernan sobre una industria que se está viendo que es necesaria en tiempos de confinamiento.

Así, esta mañana, tras el Consejo de Ministros extraordinario, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha acordado con la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ésta participe en una reunión conjunta de ambos con el sector de la cultura, una petición que ya se le venía formulando al ministro desde hace semanas y que se producirá “próximamente, pues aún no están convocadas”, apuntaron desde el ministerio.

Al fin, en la agenda

Con carácter previo, ambos ministros mantendrán una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con el objetivo de preparar la reunión con el sector cultural y estudiar medidas de estímulo que se podrían aplicar de manera específica llegado el momento. Las ayudas concretas es otra de las reivindicaciones que se han venido formulando prácticamente desde el momento en que se produjo el confinamiento, pues el sector, por sus características específicas, entre las que destaca la intermitencia laboral, solicitan unas ayudas acordes con ello.

Desde Faeteda (federación que reúne a la asociaciones de empresas de teatro y danza, su presidente, Jesús Cimarro aseguraba a Efe que “con la unión de todas las asociaciones de artes escénicas, música y audiovisuales hemos conseguido colocar el sector de la cultura en la agenda del Consejo de Ministros”. Hablaba en nombre de la cuarentena de asociaciones que ayer le enviaron una carta al ministro reclamando medidas concretas para un sector castigado sobre todo por la intermitencia de los contratos.

Churchill en vez de Welles

El mundo de la cultura, tras la intervención de Rodríguez Uribes, se pronunció sobre las no medidas del ministro. Las reacciones llegaron una tras otra. La última ha vendido en forma de carta firmada por Lluis Pasqual, una misiva que arranca así: “Hace años hice una afirmación pública de la cual estoy dolorosamente convencido y que me ha perseguido desde entonces: este país no quiere a sus artistas. Los puede admirar, envidiar y hasta en algún caso adorar; pero querer es otra cosa. Si alguna duda me quedaba sobre mi amarga convicción, su intervención -que he visto y escuchado repetidas veces con incredulidad y asombro y con la esperanza de que se tratara de un “fake”- lo ha confirmado con creces”.

Habla el director teatral de justicia “y no de pedir amor”, “de un sector que antes de ¡l coronavirus “estaba en la antesala de la UCI”, y de las medidas que han tomado otros países euro con respecto a su industria cultural: “Como en el peor tsunami, se ha producido en pocos días una Emergencia Cultural insoslayable en la que le corresponde al Estado tomar la iniciativa. Lo han hecho otros colegas suyos europeos con los que usted afirma haber hablado. Sospecho que de esas conversaciones parece no haber salido nada positivo para nosotros, a tenor de su comparecencia y comparándola con las medidas que estos ministros y países han tomado, convirtiendo la protección a la Cultura en una cuestión de Estado”.

Y acaba, no con una cita de Orson Welles, a quien aludió Rodríguez Uribes, sino con una de Churchill: “En plena Segunda Guerra Mundial y ante la falta de medios para abastecer al Ejército británico, tuvo lugar un Consejo de Ministros de urgencia con la intención de recortar asignaciones económicas de otras áreas para transferirlos al Ministerio de la Guerra. Alguien sugirió que un recorte sustancioso se podía efectuar en el presupuesto dedicado a la Cultura o incluso eliminar temporalmente toda la asignación. A lo cual, Churchill contestó airado: “Si sacrificamos nuestra Cultura… ¿alguien me puede explicar para qué hacemos la guerra?" Ahí se lo dejo.”