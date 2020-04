30 años de aquel “20 de abril”

Esto es como la casa de “Gran Hermano”, en la que dicen que todo se magnifica. Pues, ahora, igual. Encerrado, sin más horizonte que el supermercado, coges un libro o una canción y desmenuzas cada línea en busca de algo similar a lo que nos está ocurriendo. ¿Se habrá escrito esto o aquello para estos tiempos? Pues probablemente no porque, salvo ese Will Smith de “Soy leyenda”, pocos o ninguno pensarían que íbamos a llegar a estas. Tampoco, evidentemente, los Celtas Cortos cuando escribieron su canción más mítica: ese “20 de abril” del 90. Sin embargo, no es difícil encontrar trazas de lo que es tu vida ahora mismo.

Se cumplen 30 años de una fecha, que, por el contrario, fue publicada más tarde, en 1991, dentro del disco “Cuéntame un cuento”. Comenzaban así los de Pucela: “Hola chata, ¿como estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo es normal”. ¿A quién, durante estos días, no le ha llegado ese whatsapp de una persona “random” (puedes ser tú mismo este indiviuo), que, fruto del confinamiento, le ha dado por dar un repaso a su pasado más remoto? Y es que “estaba aquí solo. Me habí­a puesto a recordar. Me entró la melancolí­a. Y te tenía que hablar”. ¿Les suena?

Vienen los recuerdos de “aquella noche en la cabaña del Turmo” de la que ya “no queda casi nadie (...) Y los que hay, han cambiado”. Sí. Nos hemos hecho unos viejales, y, en medio de una pandemia como esta, de lo poco que no me “cansa” es la “música”, pero, igualmente, "me encuentro vacío”. Piensen si tiene algo de su actualidad.

Es, sin duda, la canción que ha acompañado a Jesús Cifuentes y los suyos durante toda su carrera. Uno de los himnos de una generación que el grupo siempre ha mimado, aunque la historia real fuera la de su vocalista: “Estaba destinado como trabajador social en un instituto de El Tiemblo (Ávila) y tenía que pasar un año allí antes de poder pedir una excedencia. Me sentía un poco melancólico, como deslocalizado, y de esto salió la canción, aunque no comenzó a sonar al momento, sino un año después", recordaba Cifuentes con el paso de los años de esa carta que escribió a “una vieja amiga”.

Hoy se celebra un 20 de abril, el 110º día del calendario gregoriano (111º en año bisiesto), muy difernte a los anteriores, y, aun así, los Celtas Cortos “esperan que sea divertido”. Si hace un año el grupo presentaba en las redes un videoclip tributo a todo lo que ha significado este “single”, este año Cifuentes celebra el aniversario de su éxito con una reedición protagonizada por artistas y trabajadores esenciales cuya recaudación se donará a Médicos Sin Fronteras.