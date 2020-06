Banksy condena el racismo: “Es un problema de los blancos”

No ha estado parado Banksy durante estos casi noventa días en que el mundo parece que se hubiera detenido o, al menos, frenado el paso. El artista ha vuelto a la carga. Se ha dado su tiempo y ha esperado a pronunciarse sobre el asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo en Minneapolis a manos de un policía blanco que se asfixió hasta morir haciendo presión sobre el cuello del detenido con su rodilla.

Estados Unidos, de norte a sur y de este a oeste se convirtió en un verdadero polvorín. El pintor dice que pensó que era mejor guardar silencio sobre lo sucedido, que no debía pronunciarse sino escuchar lo que la población negra tenía que decir; sin embargo, reconoce en un texto que acompaña al dibujo (quizá sea la primera vez que escribe junto a lo que pinta) que pensó que por qué no opinar: “No es un problema de ellos. Es mío”, escribe sin ambages. “El sistema está fallando a las personas de color. El sistema blanco. Como si fuera una tubería rota que inunda el apartamento de quienes viven en el piso de abajo. Este sistema defectuoso está haciendo que su vida sea una miseria, pero ellos no tiene que arreglarlo. No pueden, nadie los dejará entrar al piso de arriba. Es un problema blanco. Y si los blancos no lo arreglan, alguien tendrá que subir y tirar abajo la puerta”.

La obra reúne una bandera de Estados Unidos que se acaba de prender por una de las velas colocadas para recordar la muerte de Floyd. La imagen está cargada de significado, pues el rostro sin identificar pero negro, puede representar a la población de color en general.

Con anterioridad Banksy había realizado una obra que dejó en un hospital inglés para dar las gracias a los sanitarios, pieza que trató de ser robada hace unos días. Aunque la primera vez durante el encierro que volvió a la carga fue para documentar cómo estaba siendo su confinamiento. Pintó entonces su cuarto de baño llevo de ratas díscolas a cada cual más imaginativa y traviesa.