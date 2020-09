Sabina y Leiva le escriben una canción al Atlético de Madrid: “Partido a partido”

Joaquín Sabina y Leiva, reconocidos seguidores del Atlético de Madrid le han escrito una canción al club de sus amores. Un regalo a su club y la afición, “y a todo el que tenga otra forma de entender la vida”, como se apunta en la dedicatoria del videoclip. “Partido a partido”, lema del entrenador del club, Diego Pablo “el Cholo” Simeone, acaba de estrenarse por sorpresa como mensaje a lo que de apoyo al club y a las luchas del día a día que definen como “un dúo de cazalla y terciopelo, un medio tiempo emocional y emocionante, de rendido homenaje colchonero”. En la letra de la canción se incluye un homenaje al antiguo estadio del club, el Vicente Calderón, al dios Neptuno y a la manera de competir del club: “En el trono de Neptuno / donde no cabe ninguno / que no sepa soñar / partido a partido”. Y dice: “No me habéis de resistir, es mi Atleti de Madrid”.

La canción es, como revela el dúo, la punta de lanza de una relación que viene de largo. Sabina, el viejo maestro con finísimo olfato para el talento, lleva siguiendo los pasos de Leiva desde Pereza. De aquellas surgió un primer acercamiento en “Tiramisú de Limón”, que el de la Alameda de Osuna escribió para el de Úbeda. Después, Leiva produjo y compuso la música del último disco de Sabina, “Lo Niego Todo”.

Aquel trabajo conjunto funcionó porque las letras de Joaquín hallaron acomodo en la música de Leiva. Aquel cimento artístico, fraguado en la casa de Rota de Sabina, se ha seguido consolidando con una relación de hermandad entre ambos.

Su nueva colaboración, es, además, un regalo que ayudará a promover uno de los proyectos benéficos de la Fundación del Atlético de Madrid, ya que los artistas y su compañía discográfica donarán los beneficios que genere la grabación al proyecto solidario que trabaja para la construcción de dos campos de fútbol sala en el sector 5 de la Cañada Real Galiana (Madrid) y, posteriormente, la puesta en marcha de una escuela socio-deportiva de fútbol dirigida a menores de edad. El objetivo de este proyecto es promover la inclusión social, la igualdad de género, la convivencia y la lucha contra el racismo, a través del deporte en general y del fútbol en particular, como valores inherentes a la práctica deportiva.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, junto a un emotivo videoclip ideado por la agencia Sra. Rushmore y producido por Lee Films.