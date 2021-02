Rosalía no actuará en la Super Bowl: así ha arrasado la “fake new”

La repercusión internacional de Rosalía es indiscutible y, al igual que la artista encadena un éxito tras otro, esto también puede jugar malas pasadas. Ayer, cuando Telemadrid anunció que Rosalía actuaría en la Super Bowl, sus seguidores no tardaron en hacerlo viral en las redes sociales. La publicación explicaba que sería la invitada de The Weeknd, el artista con el que lanzó “Blinding lights (remix)”. No obstante, si bien la noticia se difundió como la espuma, no hubo confirmación oficial, ni por parte de los artistas, ni de la productora. Por tanto, se convirtió en un rumor hasta ahora, que ha pasado a ser una “fake new” de manual.

Según han “confirmado fuentes cercanas a la artista catalana” a Tiramillas, web de ocio de “Marca”, Rosalía “no actuará en el descanso de Super Bowl”. Esto, por tanto, asegura que The Weeknd sí cantará en la madrugada española del 7 al 8 de febrero, pero sin su compañera, quien habría sido la primera cantante española en participar en el emblemático evento.

No obstante, esto no servirá de preocupación para Rosalía, quien está arrasando actualmente con su nueva colaboración, junto a Billie Eilish, para la serie de HBO, “Euphoria”. Desde su lanzamiento, “Lo vas a olvidar” ha dado un gran subidón en las listas de éxitos: en la Billboard Hot 100 ha alcanzado el puesto número 62. De hecho, hay quienes relacionan esta repercusión con el rumor de la Super Bowl. Por tanto, esta podría ser la única buena consecuencia que ha conllevado esta confusa “fake new” internacional.