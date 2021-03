Los Feroz permiten a Victoria Abril recoger su premio sin mascarilla

Esta tarde, a partir de las 18:30 horas, el Teatro Coliseum de Madrid acogerá la entrega de Premios Feroz, tras una alfombra roja en el Hotel VP Plaza España Design. Si bien al evento solo asistirán personalmente los nominados y presentadores, también será retransmitido por el canal de YouTube oficial de los galardones. Una de las protagonistas del certamen será Victoria Abril, que recibirá el premio honorífico en plena polémica por sus declaraciones negacionistas respecto al coronavirus.

La actriz, que obtiene el galardón como homenaje a su carrera profesional, revolucionó las redes sociales tras la rueda de Prensa de los Feroz y su entrevista con Iñaki López en “laSexta noche”: “Nos están usando como cobayas para sus pruebas”, alegó respecto a la vacuna y restricciones rente a la Covid-19, “son experimentos sin probar que nos están metiendo rapidito y no están funcionando”. Con esto, añadió que “No me importa que me llamen conspiranoica”, asegurando que “esto no es una pandemia, sino una ‘plandemia’”.

Muchos han sido los usuarios que han pedido que retiren el premio honorífico a la actriz. Al respecto, María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), asegura que “las declaraciones de Victoria nos parecen inoportunas e inapropiadas, pero estamos encantados de darle un premio a toda su carrera monumental porque es una de las grandes del cine español”. Dicho esto, la polémica continúa, pues la actriz subirá sola al escenario del Teatro Coliseum para recoger el premio y dar el discurso sin mascarilla.

“Todos tienen que estar con la mascarilla salvo los que estén en el escenario, como dice la normativa habitual. Cogerá su premio desde un atril, dará un discurso y se irá”, especificó Guerra. Esta decisión ha provocado, de nuevo, revuelo en redes sociales, así como el referente a la alfombra roja: Abril no asistirá, pues ha decidido no posar ante las cámaras para no tener que ponerse la mascarilla.

Una gala semipresencial

La entrega de los Premios Feroz 2021 estaba prevista para el 8 de febrero. No obstante, la actualidad sanitaria obligó a que la fecha se retrasara hasta hoy. La gala contará con la actriz Pilar Castro como presentadora, que estará acompañada por los nominados. “Nunca nos hemos planteado suspender esta gala de homenaje a las mejores producciones audiovisuales españolas de 2020″, afirmó María Guerra, a través de un comunicado. “La cosecha del año pasado ha sido brillante tanto en cine como en series y merece que lo celebremos de forma segura y responsable, pero también apasionada”, añadió.