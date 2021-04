Entre La Pasionaria y “Alien”: David Summers revela la historia tras “Marta tiene un marcapasos”

Desde que en 1982 nacieron los Hombres G, sus canciones no han dejado de resonar. Éxitos como “Devuélveme a mi chica”, “Lamento boliviano”, “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Voy a pasármelo bien” o “Venezia” consagraron al vocalista, David Summers, a Rafa Gutiérrez, guitarrista, Javier Molina y Daniel Mezquita al éxito musical en España. Pero no ha sido hasta ahora que se ha revelado el origen y el por qué de otro de sus temas icónicos: “Marta tiene un marcapasos”.

David Summers acudió ayer a “El Hormiguero” y deleitó a sus seguidores con anécdotas bastante reveladoras. Confesó que “a mi ex mujer le decía, no me dejes salir al escenario con 50 años a cantar ‘Sufre mamón’, pero luego los cumplí y la canté”. Summers, de 57 años, convencido de que su carrera aún no ha finalizado, echó la vista atrás y también reveló un secreto que siempre ha interesado a sus oyentes: “La historia real no la sé ni yo”, admitió entre risas refiriéndose al por qué de “Marta tiene un marcapasos”. “En aquella época mi padre hacía chistes sobre La Pasionaria y ella tenía un marcapasos. Por aquellas fechas también se estrenó ‘Alien’. Hice una mezcla rara y salió la canción más surrealista que he hecho en mi vida y la tengo que cantar todos los días por cojones”, explicó a Pablo Motos.

“Hay grandes canciones que se escriben en 5 minutos” - @DavidSummersHG nos confiesa que ‘Temblando’ fue una de ellas #SummersEH pic.twitter.com/anMbJEQSLX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 20, 2021

Asimismo, el artista habló de un recuerdo, quizá, no tan divertido: en una ocasión, en Cali, tras dar un concierto, Hombres G fueron a una fiesta que casi termina en tragedia. “Era un descontrol”, recordó Summers, “y yo estaba súper cansado del concierto. Alguien me acercó a la ciudad y en el camino nos cerraron unos tíos paramilitares, sin camisa y con pistola. Yo iba con un pedo bestial y se me cortó rápido. Me salió el David Summers diplomático, le dije que era de Hombres G y eso me salvó la vida. Me habrían pegado un tiro y me habrían dejado allí”, explicó.

Summers acudió como invitado a “El Hormiguero” para demostrar que los años no pasan por los Hombres G. El icónico grupo madrileño prepara nueva gira y el lanzamiento de su nuevo álbum: “La esquina de Rowland”. El tour comenzará el 11 de junio en Murcia, seguido de Madrid, el 18 de junio, el Festival Jardins Pedralbes, el 19, Gijón, el 26, Fuengirola, el 16 de agosto, y Cap Roig Festival, el 20 de agosto.