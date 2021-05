La Biblioteca Nacional recupera una edición de Platón del siglo XVI y otros 400 libros que estaban en el Valle de los Caídos

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha recuperado más de 400 libros que fueron entregados a la Abadía del Valle de los Caídos en 1961, una colección valorada en cerca de 400.000 euros, y que ha sido devuelta tras una investigación que se inició en 2018. La mayoría de los 467 ejemplares (477 volúmenes) recuperados son libros religiosos de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque también hay de otras materias y volúmenes posteriores. De los libros que fueron llevados a la Abadía en 1961 faltan 34, de ellos dos únicos, es decir, de los que no hay más ejemplares en la BNE.

La investigación comenzó cuando se descubrió que en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB) aparecían ediciones con ejemplares de la biblioteca de la Abadía del Valle de los Caídos, en los que se describían sellos de propiedad de la Biblioteca Nacional de España, informa Efe. La BNE localizó entonces en el archivo de la institución un acta, fechada el 14 de abril de 1961, en la que se hacía constar que la Biblioteca Nacional entregaba al abad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 494 libros de los siglos XVI al XX.

Se desconoce la razón de la entrega y en el documento no se habla de ninguna donación, según han explicado la directora del departamento de Manuscritos Incunables y Raros de la BNE, Isabel Ruiz Elvira, y la jefa del Servicio de Reserva Impresa, Adelaida Caro. El acta de entrega fue firmado por el entonces subdirector de la BNE, Lope de Toro, una época en la que la plaza de director estaba vacante.

Acuerdo para su devolución

Según el informe encargado por la BNE a la Abogacía del Estado para determinar la propiedad de los fondos, “se trata de bienes del Patrimonio Histórico Español de titularidad de la Biblioteca Nacional de España, y son bienes de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que su depósito en la Biblioteca del Valle de los Caídos solo pudo haberse hecho en concepto de préstamo o comodato”.

Por ello, la Abogacía del Estado ordenó recuperar esos libros, ha indicado Isabel Ruiz Elvira: “Los monjes pensaban que era un donativo, pero no era así”. Los libros llegaron el pasado 7 de mayo a la BNE después de que la directora de la BNE, Ana Santos Aramburo, y el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, firmaran un acuerdo. Fue en abril cuando se decidió la firma de este acuerdo de devolución, en un encuentro en el que participaron el prior, Ana Santos, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, que se desarrolló en un clima de cordialidad, aseguran. Ruiz Elvira supervisó el traslado de los libros desde la abadía hasta la BNE, donde se procede ahora a asociar los ejemplares a los registros bibliográficos que ya existen y los que son únicos a un registro propio.

El estado de conservación de algunos libros no es bueno pero, aseguran, no es culpa de los monjes: “salieron ya así de la BNE”. Previamente al traslado, se desarrolló un trabajo de investigación a lo largo de más de dos años. La inmensa mayoría de los libros recuperados son múltiples (se dispone de otro o varios ejemplares en la BNE). Siete de los entregados en 1961 ellos eran únicos y falta por localizar dos de ellos. Muchos tienen encuadernaciones singulares: renacentistas, en piel gofrada con hierros dorados o con supralibros que, especialmente en el caso de obras de los siglos XVI y XVII, relacionan su procedencia con los fondos de la Biblioteca Nacional.

Por materias

En cuanto a las materias, la gran mayoría (288) son de tema religioso. Pero también hay libros de Historia (55), Derecho (24), Filosofíía (16), Clásicos griegos y latinos (13), Geografía (11), Medicina (10) y Matemáticas (6). La mayor parte de los libros, el 47 por ciento, pertenecen al siglo XVII (220 ediciones). Del siglo XVIII hay 186 ediciones; del siglo XVI hay 42 ediciones. La obra más antigua es una edición de Plutarco de 1535 y entre las más destacadas figuran también unas obras de Platón en edición de Marsilio Ficino, publicadas en Lyon en 1567 por Antoine Vincent.; obras de Jenofonte, en italiano, en edición de Venecia, por Pietro Dusinelli, en 1588; una obra de Juan González Martíínez sobre la Física de Aristóteles, impresa en Alcalá de Henares, de 1622.

Sobre los ejemplares no localizados, hay 5 del siglo XVI y 11 del siglo XVII. Y de dos de ellos no se conserva ningún otro ejemplar en la BNE (pero sí existen en otras bibliotecas): Se trata de “Tractatus diversi super maleficiis”, de Alberto Gandino de 1560; y “Officina medicamentorum et methodus recte eadem componendi”, de 1601. La BNE ha destacado la “buena disposición de los monjes benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos, su colaboración con los funcionarios de la BNE en los trabajos de revisión y separación de cientos de ejemplares de su biblioteca, y su compromiso de informar a la BNE si se llegasen a encontrar otros ejemplares pertenecientes a esta institución”.