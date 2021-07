Melani Olivares, sobre «El libro de los abrazos»: «Lo tengo como libro de cabecera»

Entre distancias sociales, escaso contacto físico y saludos entre codos, Melani Olivares, que forma parte del reparto de «La reina del pueblo» –serie original de Flooxer y disponible en Atresplayer Premium–, escoge como uno de sus obras favoritas «El libro de los abrazos», de Eduardo Galeano. Opta por ese apretujón sin riesgos, totalmente de fiar, que brinda en general la literatura y, en particular, la obra del autor uruguayo.

–¿Por qué este libro?

–Recoge pequeños cuentos donde Galeano siempre escribe con bastantes imágenes, y a mí eso me flipa. Además, también habla sobre emociones universales, sobre cosas que nos tocan a todos, sobre todo a la gente necesitada o más ignorada. Y eso me interesa muchísimo, lo que escribe y cómo lo escribe.

–¿Qué aprendió?

–Este libro lo tengo como uno de cabecera, ya que son relatos cortitos. Cada cuento me trae a la tierra, a las raíces, a lo cotidiano, a lo que nos falta, a las carencias que tenemos como ser humano, a lo que despreciamos y, lo más importante, hacen que estés en paz contigo misma.

–¿A quién le recomendaría esta obra para que le sirviera como aprendizaje?

–Yo no recomiendo libros, sino que hay obras que me gustan, que me aportan muchísimo y no creo que haya nadie a quien no le convenga un libro. Nos conviene a todos leer mucho.

–¿Conoce otras obras de Galeano?

–Sí, he leído más de él, pero este es el que más me engloba y al que más recurro.

Eduardo Galeano

–¿Cómo lo descubrió?

–No me acuerdo. Alguien me hablaría de él. La mayoría de libros que leo es porque he oído de ellos o porque he óido algo y me ha interesado su bibliografía. Ahroa estoy entusiasmada con la poesía de Elvira Sastre, me flipa cómo escribe.

–Relatos, poesía... ¿qué genero literario le atrae más?

–A Sastre, por ejemplo, me encanta leerla cuando tengo poco tiempo, porque puedo entrar y salir más fácilmente de ese texto. Puedo pensar en él mientras hago otras cosas. En cambio, si es novela, me cuesta más coger el hilo. Si lo dejo y lo cojo más tarde no sé de qué va.

–En cuanto a hábitos, ¿qué tipo de lectora es?

–Me gusta leer cuando tengo tiempo y sé que no voy a ser interrumpida constantemente, porque con tres niños es difícil. Pero leo menos de lo que me gustaría. Aprovecho cuando estoy más relajada, por la noche, algún fin de semana o en las vacaciones.