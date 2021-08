Dinero de bronce: el origen capitalista de China

Una investigación de la revista «Antiquity» revela que China, una de las primeras potencias mundiales y, al mismo tiempo, un país comunista, alberga posiblemente la fábrica de monedas más antigua que existe, lo que no deja de tener un punto irónico. El descubrimiento arqueológico se ha producido en Guanzhuang, una localidad de la provincia de Henan, entre los restos de una fundición de bronce, como informa la publicación científica. La ceca habría estado en funcionamiento alrededor del 770 a. C. y acuñaría moneda en serie, y de una manera oficial y organizada, alrededor del 640 y 550 a. C., una época bastante anterior a los vestigios que se han encontrado en otras partes del mundo.

De manera tradicional se ha vinculado la aparición del dinero con áreas geográficas distintas. Surge en sociedades desarrolladas que han abandonado el trueque y otras maneras primitivas de intercambio. Su irrupción supuso un eje vertebral para el desarrollo económico, la comunicación entre sociedades y favoreció el enriquecimiento de los asentamientos, aunque su verdadero origen obedece a otras razones. Durante mucho tiempo se señaló que Anatolia, en concreto Sardis, la capital de Lidia, fue uno de los primeros centros urbanos en producir dinero, pero nuevos hallazgos apuntan a que las primeras monedas se crearon en India y China. Y, de estas dos naciones, como informa «Antiquity», el candidato más seguro es esta última nación.

Una de las características de este país es la tipología de sus primeras monedas, que huyen de formas circulares, tan asumidas por todos en nuestra época. Las primeras acuñaciones en metal que se llevaron a cabo en esta nación son conocidas por su forma de pala, lo que, según este estudio científico, «indica que no tenían ninguna función utilitaria». De hecho, recuerdan al mango de una espada y una hoja quebrada, lo que convierte a estas piezas en objetos muy singulares y muy reconocibles. Un dibujo particular que, en su momento, debió popularizarse. De hecho, el dinero, que, al revés de lo que se cree, no surgió para dinamizar la economía, sino como una medida para que las autoridades locales pudieran cobrar tributos a la población, circuló ampliamente por las regiones interiores de China hasta «su abolición por el primer emperador de Qin en 221 a. C.».

Objetos de gran valor

Este centro de fundición, que se ha trabajado en sucesivas campañas entre 2015 y 2019, se situaba a las afueras de la ciudad, en una zona dedicada a la producción artesanal que contaba con alrededor de dos mil pozos para verter ahí los residuos (y en los que se han encontrado cucharas y crisoles). Durante su excavación se han sacado multitud de objetos distintos, entre ellos, «cerámica, jade, artefactos de hueso, fragmentos de hornos y moldes». Pero, también, piezas de bronce, cerámica y los moldes con los que se hacían las monedas. Unas muestras muy valiosas porque ha permitido que los investigadores accedan a la manera que los chinos empleaban en su fundición, el proceso de elaboración que seguían y, debido al extremo parecido entre los moldes, han deducido que la fabricación de monedas obedecía a unos parámetros ya estandarizados.

Según las conclusiones de estos investigadores, que se pueden leer en «Antiquity», «la ceca de Guanzhuang nos recuerda que debemos considerar el papel de las autoridades políticas en el desarrollo temprano de la producción de monedas». También afirma que «la cronología de Guanzhuang señala la sutil transformación del papel de la industria del bronce en el sistema político. Originalmente establecida para fundir exquisitas vasijas rituales, accesorios decorativos para carros, instrumentos musicales, armas y otros bienes de élite bajo los auspicios del estado de Zheng, la fundición de Guanzhuang adquirió una nueva función como ceca en algún momento después del 640 a.C., produciendo monedas desprovistas de cualquier elemento religioso». La publicación resalta que durante su existencia, «esta fundición posteriormente también se convirtió en una institución habilitadora de políticas monetarias y financieras».