Muere María Mendiola, componente del dúo Baccara

María Mendiola, componente del mítico grupo Baccara, ha fallecido esta mañana en Madrid a los 69 años de edad, según ha confirmado su amiga Cristina Sevilla y componente actual del grupo, en un emotivo mensaje en la red social Instagram. El dúo fue autor de algunas canciones que arrasaron a finales de los setenta como “Yes Sir, I Can Boogie”, “Sorry I’m Lady”, “Voulez Vous”. En noviembre de 2020, tras la clasificación de Escocia para la Eurocopa y su consiguiente celebración, “Yes Sir I Can Boogie” regresó a las listas de ventas británicas 43 años después.

“Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras. Solo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: te quiero”, escribía Cristina Sevilla.

Baccara fue un dúo musical formado en el año 1977 por las cantantes españolas Mayte Mateos y María Mendiola, que se habían conocido trabajando en el ballet de TVE de Alberto Portillo.

Tras una serie de grandes éxitos como “Darling” o “Body-Talk” el dúo se separó y decidieron iniciar sus carreras en solitario. Ni Mayte ni María obtuvieron mucho éxito como solistas y, tras unos años, se buscaron nuevas compañeras y rehicieron el dúo. En la actualidad, María tenía como compañera a Cristina Sevilla y Mayte hace pareja con Paloma Blanco. Baccara seguía actuando sin dejar de publicar trabajos, aunque los mejores tiempos ya hubiesen pasado.