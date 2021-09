Juan Pablo I, el Papa con vocación de periodista

No me gusta que salgan libros de mi casa

El 28 de agosto de 1978 andaba el Papa algo afectado por el asunto de sus desavenencias con el periódico oficial, cuando decidió tomar un café, pero no encontró a nadie, así que recorrió los pasillos en busca de una solución. Entonces llegó a la oficina contigua de su Secretaría personal. Allí encontró recogiendo sus cosas personales al que había sido secretario adjunto de Pablo VI. Tenía que ir a que le marcaran su nuevo cometido y le dijo al Papa que solo estaba llevándose sus libros, a lo que este contestó sin dudarlo: «No me gusta que salgan libros de mi casa. Quédese aquí con ellos. Necesito a alguien que conozca la casa, y además mi inglés no es muy bueno». También a este sacerdote irlandés Juan Pablo I le confesó que creía que en el cónclave debían haber elegido a Karol Wojtyla. Sus deseos no tardaron en cumplirse.