“El buen patrón” representará a España en los Oscar

La Academia de Cine acaba de anunciar que “El buen patrón”, película dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, es la seleccionada para representar a España en la 94 edición de los Premios Oscar. De esta manera, tanto las “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar como “Mediterráneo”, de Marcel Barrena, han quedado fuera de esta selección.

En “El buen patrón”, que se presentó hace dos semanas en el Festival de San Sebastián y compitió en su Sección Oficial, Bardem se pone en la piel de un jefe déspota y cacique de nuestro tiempo, a quien no le importa ninguna barrera ética con tal de asegurar “el bien de la empresa”. Una cinta que, según confesó León de Aranoa en una entrevista con LA RAZÓN, empezó a idearse en 2017: “Parte de situaciones que yo he leído o presenciado, pero también de mucho de lo que me han contado”, continúa el cineasta, “es la historia de alguien que, pensando primero en su empresa, entra de más en las vidas de sus empleados para intentar devolverlos al redil”.

¡El buen patrón se va a Hollywood! Será la película española que nos represente en la 94 edición de los Oscar. pic.twitter.com/PfAFkhmS2v — Academia de Cine (@Academiadecine) October 5, 2021

En palabras de la Academia, la nueva cinta de León de Aranoa “es una sátira ambientada en el mundo de las relaciones laborales, que supone el reencuentro del equipo que hizo posible ‘Los lunes al sol’, 19 años después. Con este título, León de Aranoa representó a nuestro país en 2003 en los premios de Hollywood, y ahora lo hace por segunda vez con ‘El buen patrón’”.

En compañía del notario Federico Garayalde Niño -figura extremadamente familiar en estas consabidas lecturas- y el presidente de la Academia, Mariano Barroso, el todoterreno actor Ricardo Gómez, preparado para presentar el 29 de octubre al público “El sustituto”, su último trabajo cinematográfico y la siempre impecable Irene Escolar, que tiene pendiente el estreno de “Competencia oficial” (tras su reciente paso por el Festival de San Sebastián), han sido los encargados de anunciar la buena nueva y verbalizar el título de la producción finalmente elegida.

Previamente a la lectura además, Escolar y Gómez han participado en el emotivo recuerdo compartido de la película “Esa pareja feliz” dentro de un acto que se enmarca en la celebración del Día del Cine Español, que tendrá lugar mañana 6 de octubre, fecha en la que finalizó el rodaje de este título dirigido y escrito por Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem.

.@IreneEscolar1 y @ricardogomez10 recrean unas escenas de Esa pareja feliz como conmemoración del #DíaDelCineEspañol pic.twitter.com/jLzNm27sPc — Academia de Cine (@Academiadecine) October 5, 2021

No obstante, esta carrera hacia los galardones más prestigiosos del cine no queda ahí, sino que a la cinta de León de Aranoa le queda un paso más para llegar a Hollywood. Anuncia la Academia que será el próximo 21 de diciembre cuando se anuncie la “shortlist” de los Oscar. Es decir, cuando sepamos si “El buen patrón” continúa en su camino para lograr la estatuilla a la Mejor Película Internacional en la gala que se celebrará el 27 de marzo de 2022.