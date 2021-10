Antonio Ruz, de la danza a la pantalla, y viceversa

La danza es mucho más que belleza y creatividad. “También tiene todo ese lado administrativo que...”, resopla Antonio Ruz, recientemente galardonado con el Nacional de Danza de 2018. “Pensé que con esto de la pandemia pasaría turno y ya nunca nos lo darían”, bromea el hombre que hace dos semanas, ya sí, recogía el reconocimiento de Cultura de forma física en el Museo del Prado: “¡Por fin!”.

Aunque no es este el único acontecimiento en diferido que ha movido la vida del coreógrafo en los últimos tiempos. Ruz parece abonado a la paciencia y a festejar los hitos fuera de tiempo, que, mientras se celebren, es igual de lícito. La cuestión es que los buenos ratos no pasen ni se queden en el olvido. Si el galardón de 2018 le llegó a finales de septiembre de este año, los fastos por el décimo aniversario de su compañía no iban a ser menos. Fundada en 2009, no es esa la fecha que le gusta al artista. Prefiere honrar toda esa parte fangosa de la gestión y marcar el 10 de abril de 2010 como el día clave en su trayectoria: “El día que me hice autónomo”, explica casi como una aventura.

FOTO: MARIA ALPERI

Y no es para menos teniendo en cuenta que la Compañía Antonio Ruz nació en plena crisis (aquella de la burbuja inmobiliaria, los Lehman Brothers y demás) y ha sobrevivido al parón de la Covid, “además de lo de ser autónomo, que no estamos excesivamente bien tratados”.

–Ahora con los Presupuestos, ¿qué necesita un autónomo en este país?

–Pues tengo los espejos de Alemania, Suiza y Francia, donde he trabajado mucho. Me comparo con cómo están mis amigos autónomos allí y... Es otra estructura de gestión cultural, que hace que no haya tanta precariedad, que la cuota que se paga sea proporcional, que cuando uno no tenga trabajo esté protegido... En ese sentido, la pandemia ha sacado a la luz todas las grietas de España respecto a la cultura. Y, ahí, la danza es un sector muy perjudicado.

Pero ni por esas Ruz da su brazo a torcer. Si tenía un plan para celebrar ese décimo aniversario de su compañía, la pandemia le obligó a reinventarse. Su idea de llenar el Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA) de bailarines y que “jugasen” con el público que se dejase caer por allí se convirtió en un imposible. Y fue entonces cuando le surgió la oportunidad de dar el salto a la pantalla: el “site specific” que tenía en mente solo podía ser posible en formato película y allí que se lanzó. “Transformamos el proyecto”, apunta.

FOTO: MARIA ALPERI

El objetivo era claro: no convertirse en un espectáculo monótono de esos con plano fijo (que tanto se prodigaron durante la pandemia porque era la única opción de vislumbrar las tablas). El paso a dar era “coreografiar la cámara”: “Un reto en el que he aprendido a dejar mi ego coreográfico a un lado para pensar la danza desde otro enfoque. Pero la verdad es que llevaba bastante tiempo queriendo hacer una pieza audiovisual y era el momento perfecto. De esta forma, hemos conseguido la inmersión con los bailarines y poner el foco en partes que desde el escenario no se pueden lograr. Los 360º hacen que perdamos la frontalidad del espectáculo”.

De esta forma nació “Aún”, una película de danza contemporánea de 40 minutos en la que Ruz y los suyos, 21 bailarines y Manuel Rodríguez –director creativo de ELAMOR–, rinden tributo a esas piezas que han ocupado el tiempo de la compañía en estos diez años, como la “Electra” de 2017 para el Ballet Nacional de España. Coreografías que se mueven por los salones y la escalinata del CBA y que el domingo se podrá ver por primera vez en los Teatros del Canal dentro de la gala de clausura del FIVER Festival.

–¿Por qué ese nombre, “Aún”?

–Porque todavía estamos aquí, resistimos, estamos en pie y nos quedan muchas cosas por hacer. Es una pieza que habla del pasado, del presente y del futuro.

–¿Y a qué aspira en ese futuro?

–Este año es de pausa creativa y de barbecho. No voy a estrenar nada, salvo esto, claro. Solo talleres, colaboraciones y giras. Ya vendrá para finales de 2022 un estreno de gran formato.