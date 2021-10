Sol León y Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza

Jesús Carmona e Iratxe Ansa ya tienen continuidad en el palmarés del Premio Nacional de Danza: Sol León y Patricia Guerrero, en las modalidades de creación y de interpretación, respectivamente. El jurado ha propuesto la concesión de este galardón a la primera de ellas “por su brillante trayectoria como creadora, labor constante que ha desarrollado de manera especial en la compañía Nederlands Dans Theater, para la que ha firmado más de cuarenta coreografías”; además de “la originalidad de sus propuestas y su apuesta por la innovación en los lenguajes contemporáneos”.

Por su parte, Patricia Guerrero ha sido reconocida “por la personalidad y fuerza de su arte, por haber sabido incorporar desde el flamenco más tradicional nuevas formas y estéticas en su baile, como se pone de manifiesto en sus últimos espectáculos, especialmente en su reciente interpretación de La Bella Otero, como artista invitada del Ballet Nacional de España.”

Sol León Molina nació en Córdoba y terminó sus estudios de danza en la escuela del Ballet Nacional en Madrid. En 1987 entró a formar parte de la compañía Nederlands Dans Theater II, en la Haya (Holanda), bajo la dirección de Arlette van Boven. En 1989 pasó a la compañía titular, Nederlands Dans Theater I e intervino, como bailarina, en muchas creaciones de reconocidos coreógrafos como Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek, Ohad Naharin, entre otros, hasta que se retiró como intérprete en el 2003.

En 1989, Sol León inició una de las trayectorias más prolíficas de la creación coreográfica dentro de esta agrupación holandesa. Para esta compañía ha creado hasta la fecha más de cuarenta trabajos, algunos de ellos, “The Bard of Avon” (1989), primera obra estrenada en el NDT II, “Seconds” (1992), “Subject to Change” (2003), “Silent Screen” (2005) y “Skipping over damaged area” (2011). Sus coreografías han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellas el Benois de la Danse en 2005, por su pieza “Signing Off” (2003). Desde 2002, Sol León es coreógrafa residente y asesora artística de la compañía.

Patricia Pérez Guerrero (Albayizín, Granada, 1990) comenzó su formación de danza con solo tres años en la academia que dirigía su madre, la bailaora María del Carmen Guerrero. Desde entonces, su proceso formativo se ha ido enriqueciendo con aportaciones de muchos y muy diferentes maestros, especializándose en danza clásica y clásico español, a la vez que en danza flamenca. Esa precocidad en el aprendizaje también ha tenido su paralelismo escénico. Su primera actuación en público fue en la Peña La Platería, cuando tenía solo 8 años. Con 15 años se incorpora al Centro de Estudios Flamencos que dirigía Mario Maya, en cuya compañía estuvo girando, como parte del elenco del espectáculo “Diálogo del Amargo”. Y más tarde, durante 2009, fue invitada a formar parte de la compañía que realizó el homenaje a Mario Maya, recorriendo los teatros y festivales más importantes de España.

En el año 2005, gana el Concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique y en 2007, con tan solo 17 años, gana el premio El Desplante, en el Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión). Este galardón le facilita su proyección internacional, abriéndole el camino para actuar en el Festival de Jerez, el Festival de Dusseldorf, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la Bienal de Jóvenes de Sevilla…

En 2010 entra en la Compañía de Rubén Olmo para formar parte del elenco de “Tranquilo Alboroto” y, un año más tarde, se convierte en primera bailarina del Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección del propio Olmo. En ese tiempo, la bailarina es reclamada por el cineasta Carlos Saura para actuar como solista en el espectáculo “Flamenco hoy”, con el que gira internacionalmente. Saura volvería a contar con ella para el rodaje de su película “Flamenco, Flamenco”.

Mientras tanto, la bailaora granadina colabora recurrentemente con Arcángel en sus espectáculos “Olor a tierra” y “Las idas y las vueltas”, por el que Patricia Guerrero es galardonada con el Giraldillo a la Artista Revelación en la Bienal de Sevilla 2012 y, posteriormente forma parte de su “Tablao”, estrenado en el Teatro Real de Madrid. Y en el 2013 estrena en el teatro Alhambra de Granada su espectáculo “Latidos del agua” y presenta “Touché”, una nueva producción junto al violinista y compositor Bruno Axel, con el que gira por festivales de música y danza.

En 2014 es requerida por Belén Maya para formar parte de su espectáculo “Los invitados”, al igual que sucede con otras figuras del flamenco, como Dani de Morón o Antonio Rey, que la incluyen en sus espectáculos como artista invitada. En 2015 baila como solista en el Teatro Nacional Chaillot de París en la obra “Cuando sueñan los ríos” y en 2017 colabora como intérprete en el “D. Quixote”, estrenado en la Bienal de Arte Flamenco de Chaillot.

En febrero del 2016, dentro del XX Aniversario del Festival de Jerez, presenta “Pórtico”, pieza que mostró un avance de “Catedral”, espectáculo que estrenó en la XIX Bienal de Sevilla y que la encumbró como artista. Esta obra obtiene el Giraldillo al Mejor Espectáculo de la XIX Bienal de Sevilla y recibe dos nominaciones a los Premios Max 2017, entre ellas la de Mejor Intérprete Femenina de Danza.

En mayo de 2018 colabora con la Compañía de Rubén Olmo, como intérprete y coreógrafa, en el espectáculo “Horas contigo” y ese mismo año estrena, con su propia compañía, su coreografía Distopía en el Teatro Central de Sevilla. El pasado mes de junio de 2021, protagonizó, como artista invitada del Ballet Nacional de España, “La Bella Otero”, una coreografía de Rubén Olmo.