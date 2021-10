1,66 segundos y un asesinato: curiosidades de la primera película de la historia

No sería exacto llamarlos “personajes”. Quizá mejor “monigotes”, “figurantes” o “voluntarios”, pues para aparecer en una escena tan corta no hace falta ni memorizar un papel ni interpretarlo, sino más bien improvisar. Cuatro personas con este rol son las que aparecen en la primera película de la historia del cine. Bajo el nombre “La escena del jardín de Roundhay”, este cortometraje mudo se filmó un día como hoy de 1888, bajo dirección del inventor francés Louis Le Prince. Lo hizo en el jardín de la casa de sus suegros, en Yorkshire (Inglaterra), y le bastó poco tiempo para que pasara a la historia. La película dura 1,66 segundos y se adelantó varios años a los icónicos Edison o hermanos Lumière, que inventaron el quinetoscopio y el cinematógrafo, respectivamente.

Le Prince también improvisó, y para ello contó con Adolphe Le Prince, Sarah Whitley, Joseph Whitley y Harriet Hartley. La escena consta de 20 fotogramas que, proyectarlo a 12 fotogramas por segundo, el resultado se quedaba en 1,66 de duración total. Un hito en aquella época que, no obstante, nunca se llegó a presentar en Estados Unidos. Y no solo se quedó en tierras británicas, sino que de hecho la cinta desapareció el 16 de septiembre de 1890, durante un viaje en el que Le Prince se disponía a patentar su obra en Londres.

Desde aquel momento, la historia se complicó, convirtiéndose en una especie de película en sí misma. Le Prince desapareció junto con su obra y, hasta 2003, no se hallaron en los archivos policiales la fotografía de un hombre ahogado. Aunque no se concluye de forma unánime que fuera él, sí hay expertos que intuyen que se trata de Le Prince. Pero esta no fue la única tragedia acaecida tras la grabación de la escena, sino que, por ejemplo, diez días tras el rodaje la suegra del inventor, Sarah Whitley, murió con 72 años.

Asimismo, en 1898, Le Prince fue protagonista de un conflicto de patentes con Edison, en cuyo litigio su hijo, Adolph, testigó a favor suya. No obstante, el fallo favoreció a Edison y, dos años más tarde, el hijo de Le Prince fue asesinado en Nueva York.