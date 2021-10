Crítica de “Impuros”: los años corrompidos ★★★★☆

Cine

Director: Alberto Utrera. Guion: Ana Folgueira, Carlos Soria, A. Utrera. Intérpretes: Eduardo Madina y Borja Sémper. España, 2021. Duración: 71 min. Documental.

«ETA les desea feliz Navidad. Turrones de Laviuda», dice la pintada. Y muchos se reían de ese humor grosero y macabro; otros, no. Como Borja Sémper y Eduardo Madina, quienes decidieron, todavía adolescentes casi, participar en la política vasca hartos de los crímenes, del silencio, de la opresión. Ambos nacieron en 1976, ambos vieron de niños, demasiado pronto, los primeros cadáveres que empaparon de sangre durante décadas los adoquines, incluso el subsuelo que habita debajo de ellos, las calles, las ciudades. Madina, que ingresó en las juventudes socialistas y fue víctima de un atentado a consecuencia del que perdió una pierna,se lo pregunta en este documental absolutamente imprescindible: «¿Qué harías tú si supieras que tu vecino de escalera puede ser incluso asesinado por sus ideas? ¿Llamarías a su puerta y lucharías para evitarlo o mirarías a otro lado?». Mientras Sémper, que optó por el Partido Popular y salvó la vida de milagro en varias ocasiones, recuerda el «totalitarismo» que invadía el instituto, la universidad, cuando «todos los movimientos estudiantiles estaban controlados por la izquierda abertzale» y decidió, junto con otros jóvenes, construir otras alternativas. Ser libres, lo que ETA no podía permitirle a ellos ni a nadie. Y recuerdan a ciertas víctimas: Enrique Casas, Yoyes,pero, sobre todo, hablan de Miguel Ángel Blanco, la gota que colmó el vaso, el punto de inflexión. Diez años después del cese de actividad de la banda estos amigos se reunieron en un caserío cuatro días para recordar ante la cámara las dolorosas experiencias, cómo marcaron a sus familiares, a todo un país y que ETA fue vencida. Que no olvide nadie todo esto jamás, pide Madina. Quien, como Sémper, decidió años después abandonar la política.

Lo mejor: Es un filme del todo necesario para que nadie olvide jamás la barbarie de ETA

Lo peor: El dolor y la rabia que provocan aún, y lo harán siempre, ver hasta dónde llegaron estos asesinos