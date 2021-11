Saladino, paladín del Islam, espejo de caballeros para los cristianos

UN DUELO EPISTOLAR CON RICARDO I

De la correspondencia que mantuvieron Ricardo I y Saladino tomamos dos cartas significativas de la biografía de Saladino del erudito kurdo Baha al-Din. A finales de 1191, el rey le dice al sultán: «Los musulmanes y los francos están acabados. La tierra ha sido arruinada por ambos bandos (...) Solo existen entre nosotros tres desacuerdos: Jerusalén es el centro de nuestro culto y nunca renunciaremos a él, aunque uno sólo quedara en pie. Sobre el territorio, deseamos que se nos ceda el situado al oeste del Jordán. En cuanto a la Santa Cruz, que para vosotros es tan solo un trozo de madera, tiene un valor inestimable para nosotros: que el sultán nos la devuelva (...)». Saladino le responde consciente de lo ventajoso de su situación. Sabía que, a la larga, ganaría la partida porque si Ricardo tomaba Jerusalén, quedaría aislado de su flota y sujeto a un asedio que terminaría con la entrega de la ciudad: «Jerusalén es tan nuestra como vuestra. Incluso es más sagrada que para vosotros porque desde ella nuestro profeta inició su milagroso “viaje nocturno” y su reunión con los ángeles. Ni imaginéis que vayamos a renunciar a ella (...) Respecto al territorio, era nuestro cuando vosotros la invadisteis y no lo habríais tomado de no haber mediado la debilidad musulmana; mientras dure esta guerra, no permita Alá que quitéis de allí ni una piedra (...) La destrucción de la Santa Cruz sería una gran ofensa a Dios, pero tenerla representa una ventaja y no la devolveremos salvo si el Islam consigue algún beneficio», cierra.