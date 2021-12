Muere la célebre escritora estadounidense Joan Didion a los 87 años

El parkinson ha parado para siempre las personalísimas manos de una escritora que no dejó de moverlas ni un solo día de su vida. Joan Didion acaba de fallecer tal y como informa The New York Times a los 87 años en su casa de Manhattan. Los mordaces informes sobre la cultura californiana y el caos de la década de 1960 la consolidaron como una destacada exponente del nuevo periodismo y novelas como “Tócala como se pone” o “El libro de la oración común” consiguieron vaticinar la llegada de una voz lacónica y distintiva de la ficción estadounidense.

Joan Didion retratada por Julian Wasser en 1972 FOTO: Archivo Archivo

Didion saltó a la fama con una serie de artículos incisivos y de búsqueda en la revista Life y The Saturday Evening Post que exploraban los bordes desgastados de la vida estadounidense de posguerra. California, su estado natal, le proporcionó su material más rico. En viñetas nítidas y conocedoras, capturó su dureza y belleza, su papel como imán para los inquietos colonos, su promesa dorada y su pasado que se desvanece rápidamente, y su poder como laboratorio cultural.