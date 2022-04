Bad Bunny, de icono del reguetón a supervillano de Marvel

Con trenzas, moños, colores de neón, gafas futuristas de soldador, ingentes cantidades de bisutería adornando sus manos y su cuello, uñas postizas, envuelto en tonos y prendas que reivindican fariseamente los patrones de una “nueva masculinidad”, formas geométricas dibujadas en el pelo con maquinilla y estrambóticos trajes de corte psicodélico lindantes con el mamarrachismo ilustrado. Los feligreses incorruptibles de Bad Bunny llevan tiempo acostumbrados a ver al cantante puertorriqueño mutar de forma camaleónica ya no solo en su estética sino también en su música y en el carácter multidisciplinar de su condición como artista (que ejemplifican sus facetas de cantante, productor, actor o icono de la moda), pero lo que parecía del todo inverosímil era contemplar la posibilidad de ver a Benito enfundado en un traje de antihéroe con el respaldo del universo Marvel sosteniéndole la capa.

Una imagen de "El Muerto" FOTO: Marvel Marvel

Sin embargo, este culpable por derecho de las agujetas en las nalgas de medio mundo nacido en San Juan, siguiendo con la línea profesional de no tocar techo, va a convertirse en el primer latino en ejercer un papel protagónico en una película, –en este caso concreto se trata de un spin-off de Spider-Man– del citado universo. Justo después de que Sony apostara recientemente por una cinta como “Madame Web”, en la que la actriz Dakota Johnsson encarnaba el papel de Cassandra Webb, el primer personaje femenino del universo de Spider-Man en tener su propia historia, podía intuirse que el afán por continuar con su labor de diversificación y ademán inclusivo dentro de la configuración de personajes no iba a estancarse.

Lejos de eso, la industria cinematográfica ha encontrado en “el conejo malo” el perfil idóneo para dar vida a “El Muerto”, un luchador con superpoderes (otorgados por su máscara) de nombre Juan Carlos cuyo background narrativo se remonta originariamente a la lucha que mantiene contra Spider-Man durante el transcurso de un combate en el que casi desenmascara al arácnido antes de que éste lo pique con un veneno paralizante. Durante su aparición sorpresa en el Cinemacón, un evento global celebrado en Las Vegas que atrae a asistentes de más de 80 países diferentes y se encarga de las presentaciones exclusivas de productos de Hollywood que debutan dentro de una lista de próximas películas, el cantante aseguró que haber trabajado en “Bullet Train” (la última película de David Leitch en la que ha tenido la suerte de compartir pantalla con el mismísimo Brad Pitt o Sandra Bullock) fue “una experiencia increíble” pese a que no se trata de su primera incursión en el mundo de la interpretación ya que recientemente ha formado parte de la tercera temporada de “Narcos: México” junto a Gael García Bernal.

Crecí viendo lucha libre y soy luchador. Soy un ex campeón, por eso amo a este personaje Bad Bunny

Aprovechó su intervención, claro, para anunciar la noticia de su nueva participación en esta película cuyo título se corresponde con el de su protagonista y que pese a no tener guionista ni director confirmados todavía, estará producida por Sony: “David es increíble. Me encantó trabajar con él en mi primera película y ahora... esta oportunidad de darle vida a “El Muerto”. Es increíble. Me encanta la lucha libre. Crecí viendo lucha libre y soy luchador. Soy un ex campeón, por eso amo a este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí y será épico”, afirmó sumamente excitado sobre su pasión por la lucha libre y la adecuación de esa afición al perfil que representará en “El Muerto”. Habrá que esperar a su estreno, previsto para el 12 de enero de 2024 tal y como apuntan desde Deadline, para ver si las ganas están a la altura del talento y el nivel de exigencia, por encima de la intensidad del perreo.