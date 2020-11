Las 46 canciones de Bad Bunny en 2020, ordenadas de peor a mejor

Es habitual, en el mundo de la promoción musical, que cuando un artista publica un nuevo trabajo se dedique a atender a la prensa. Se trata de un ciclo con el que la profesión periodística y el mundo de la canción o el cine han aprendido a vivir en armonía, más allá del rigor con el que cada medio afronte las charlas. Convengamos entonces en que Bad Bunny (Puerto Rico, 1994) muy normal no es. Más allá de su circuito de promoción, al que le es mucho más útil hacer un directo en Instagram que una ronda de vis a vis con cabeceras de todo el mundo, tampoco es habitual que, sin que haya acabado aún el año, el trapero puertorriqueño esté presentando su tercer disco del curso: “El último tour del mundo”.

Antes de que las 16 canciones, villancico incluido, vieran la luz en la mañana del viernes en España, el intérprete había estrenado “YHLQMDLG” el 29 de febrero de este año, seguido de “Las que no iban a salir”, un recopilatorio de canciones descartadas que explotó en mitad del confinamiento, el 10 de mayo. Si bien la sobreexposición del Conejo Malo no obedece más que a la evolución del mercado musical, que cada vez consume más y se cansa antes, no es menos cierto que pocas veces se había manifestado en alguien tan importante en la industria y de una manera tan prolífica. Sin contar colaboraciones puntuales con otros artistas y con una duración alejada del estándar, Bad Bunny ha sacado bajo su sello un total de 46 pistas en lo que llevamos de año.

46-41 46. Una vez (YHLQMDLG) 45. La Zona (YHLQMDLG) 44. Ronca Freestyle (Las que no iban a salir) 43. El mundo es mío (El último tour del mundo) 42. Como se siente – Remix (Las que no iban a salir) 41. Te deseo lo mejor (El último tour del mundo)

Lo impactante del dato se vuelve revelador de un cambio industrial, sí, pero también generacional inducido por lo coyuntural. Girando, como tenía previsto, por todo el mundo, es probable que Bad Bunny no hubiera sacado más de una veintena de canciones este año, pero el confinamiento y la pandemia han acelerado un proceso en el que incluso se permite jugar con los rumores de su retirada que él mismo comenzó. Hace 9 meses, en la canción “<3″, el reggaetonero cantaba: “Este disco está cabrón, lo hice pa’ vosotros, ey / Y en nueve mese’, vuelvo y saco otro / Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”. Rumorología aparte, los versos del “Conejo” hacían referencia a su compatriota y boxeador, quien se retiró con un impresionante récord de 41 victorias y 6 derrotas.

Profesión: escritor de himnos

Aunque la historia se haya contado muchas veces, no deja de ser curiosa: Benito Martínez Ocasio (directamente desde el espacio), era cajero de supermercado mientras subía sus primeras canciones a Instagram y a su cuenta personal de la plataforma SoundCloud, a la que todavía dedica algún tiempo de vez en cuando para sorprender a sus fans. Tras tres años intentando abrirse camino, su primer gran triunfo llegaría con “Diles”, una maqueta más cercana al lo-fi que al trap del que habla la propia canción. Conseguida la atención del mainstream de lo latino, la canción fue rápidamente remezclada y se le añadieron las voces, más contrastadas en dicho mercado, de Ozuna, Arcangel o Farruko.

40-31 40. Bye me fui (Las que no iban a salir) 39. Más de una cita (Las que no iban a salir) 38. Soliá (YHLQMDLG) 37. Sorry Papi (El último tour del mundo) 36. Antes que se acabe (El último tour del mundo) 35. Puesto Pa’ Guerrial (YHLQMDLG) 34. La droga (El último tour del mundo) 33. Cantares de Navidad (El último tour del mundo) 32. Que Malo (YHLQMDLG) 31. 120 (El último tour del mundo)

Menos de un lustro después de colgar el mandil de cajero, Bad Bunny es el jefe indiscutible del género, por encima de colegas con “ayuda” industrial como Anuel AA, hijo de José Gazmey, vicepresidente de una de las discográficas más importantes de su continente. Quizá parte de su éxito radica también en la sencillez que transmite, más allá de una cuidada imagen en redes sociales, eliminando cualquier postura censurable por la juventud de hoy en día o incluso posicionándose políticamente en temas concernientes a su Puerto Rico natal.

Bad Bunny en los Billboard Music Awards de 2020 / REUTERS

Este último aspecto, el de su implicación en temas que normalmente los artistas suelen huir, le ha granjeado una legión fiel de seguidores que, ante la imposibilidad de verle en directo por el virus que todo lo atraviesa, no paran de compartir sus canciones en redes sociales e imaginar cuando, de una vez por todas, se puedan bailar sus temas al modo tradicional, tal y como mandan los cánones del “perreo”.

30-21 30. Si ella sale (Las que no iban a salir) 29. Trellas (El último tour del mundo) 28. La noche de anoche (El último tour del mundo) 27. <3 (YHLQMDLG) 26. Yo visto así (El último tour del mundo) 25. 25/8 (YHLQMDLG) 24. Booker T (El último tour del mundo) 23. P FKN R (YHLQMDLG) 22. Haciendo que me amas (El último tour del mundo) 21. La santa (YHLQMDLG)

La lista de las listas

En este repaso por las 46 canciones que Benito Martínez ha sacado a la luz durante este año, los criterios de orden, más allá de la preferencia del autor, también van orientados al riesgo, a la resonancia en cifras como en ‘engagement’ y a la capacidad del Conejo Malo para generar himnos generacionales que, aunque por su propia naturaleza, se le puedan escapar a los mayores de cierta edad, hablan sin duda de un género cambiante y de un artista comercial que no tiene miedo a probar cosas nuevas, siempre dentro de una norma de formatos y estilos sin la que no se podía explicar su éxito.

Por ello, en las últimas posiciones se sitúan temas como “La zona” o “Te deseo lo mejor”, que recuerdan mucho al primer Bad Bunny, pero que no dejan de ser refritos de bases antiguas con una letra monótona y poco sentida. Por las mismas razones, muchas de las canciones de su convenientemente titulado “Las que no iban a salir” están en las últimas posiciones del ránking, por estar demasiado verdes o ser, si cabe, demasiado básicas o crudas en su composición.

20-11 20. En casita (Las que no iban a salir) 19. Bad con Nicky (Las que no iban a salir) 18. Hablamos mañana (YHLQMDLG) 17. Te mudaste (El último tour del mundo) 16. Está cabrón ser yo (YHLQMDLG) 15. Bichiyal (YHLQMDLG) 14. Ignorantes (YHLQMDLG) 13. Pa romperla (Las que no iban a salir) 12. Bendiciones (Las que no iban a salir) 11. Pero ya no (YHLQMDLG)

Yo también quiero comprarle un Ferrari a mi novia

Si el criterio general ha convenido en que “YHLQMDLG” es el álbum superior y “El último tour del mundo” se entiende como un digno sucesor al que eclipsa su campaña de mercadotecnia, lo cierto es que las posiciones más altas de la lista están copadas por estos dos trabajos. La “Bichiyal” o el “Pero ya no” dan buena cuenta de los estilos en los que se puede mover el cantante, cómodo en lo bailable y cómodo también en esa canción melódica que en su último trabajo hasta homenajea a Juan Gabriel.

El top 10, ese que bien podría darle forma a un disco tradicional, pasa por lo más fresco de cuanto suena con la voz de Martínez. Ahí están su “Vete”, como composición lírica simple pero directa sobre el desamor, “A tu merced” u “Hoy cobré”, en la misma línea. Las posiciones más altas se reservan para todo aquello que no se pudo bailar, coronando a “Safaera” y “Yo perreo” sola pero sin olvidar lo crudo de “Maldita pobreza”, porque les guste a ustedes Bad Bunny o no, podemos estar de acuerdo en a muchos nos gustaría poder comprarle un Ferrari a nuestra pareja.