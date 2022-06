Luz Casal: “Necesito estar segura de que me estoy metiendo en aventuras”

Le define la fortaleza. La voz de Luz Casal es tan potente como el apretón de manos que ofrece antes de centrarse en la entrevista. En un hotel céntrico de Madrid, viste de rosa, color de la lucha y la supervivencia, y a través de su voz se percibe una vitalidad que parece inagotable. Desde que lanzara en 2018 «Que corra el aire» no habíamos recibido más material de Casal que su consuelo durante la pandemia, época en la que escuchó y aconsejó a todo el que lo necesitaba. Ahora, su prestigioso talento vuelve a la carga, y lo hace lanzando su primer álbum en directo: «Solo esta noche», producto del concierto que realizó el 21 de julio de 2021 en Santiago de Compostela junto a la Real Filharmonía de Galicia. Una ceremonia, para la artista, memorable.

¿Qué pasó solo esa noche?

Lo excepcional fue hacer un concierto con una orquesta sinfónica como esa. Hacer arreglos específicamente para esa cita, estar junto a 68 músicos en el escenario... Luego, nos dimos cuenta de que era una barbaridad cómo sonaba. Siempre he pensado que hacer un disco en vivo significaba captar, agarrar sensaciones y emociones, de manera que el oyente, aunque esté en casa fregando platos, piense que está dentro del concierto. Cuando eso sucede, sabes que hay que compartirlo con más gente.

¿Qué le ha aportado hacer su primer álbum en directo?

Todo ha sido un regalo inesperado, yo no lo provoqué. Otras veces me habían llamado para hacerlo y dije que no. No sé por qué acepté este. Se fueron sumando cosas y de repente hay una evidencia palpable de que es algo único.

¿Tuvo algo que ver el parón de la pandemia con dicha emoción?

No es uno de los elementos más importantes. Efectivamente, había restricciones, en un montaje tuvimos que hacer un escenario de enormes dimensiones porque había que tener una separación entre los músicos. Incluso para el sonido no es lo mismo.

¿Le ha afectado la pandemia?

Como habíamos acabado la gira unos días previos al confinamiento yo me puse a trabajar en nuevas canciones. La privacidad de la libertad de movimiento en mi caso no fue muy dramática, porque yo siempre me encierro para crear. Sobre todo, aproveché ese momento para aprender, sacar conclusiones que tienen que ver con lecciones poderosísimas de vida. Toda esa experiencia es algo que me acompañará siempre. No sé si nos hará mejores, espero que sí, sobre todo cuando tiene que ver con el sufrimiento de tanta gente. Pero en lo profesional o musical ni siquiera tengo una canción que lo refleje.

¿Intenta no dejar de sorprenderse creativamente?

Es un elemento indispensable. Tengo que sentir que estoy avanzando, no me importa en qué dirección. Necesito tener la seguridad de que me estoy metiendo en aventuras. Me quiero sorprender a mí, y luego a la gente. No hay nada que pueda producir más aburrimiento en mi trabajo que la sensación de que ya lo has hecho, de que ya te lo sabes.

Decía en una entrevista que hay cosas en su profesión de las que se habla poco.

Me refería a que hay mucho trabajo que está difuminado con la luminosidad del éxito y de la presencia de la estética. Detrás de que estés más o menos vestida de una manera llamativa, en el buen sentido, hay un proceso, un por qué. Vestir de un color determinado no es casualidad. Hay muchísimo sudor, dudas, esfuerzos, que luego se condensan en una cosa maravillosa, que es llegarle a alguien con una canción, y emocionar o no.