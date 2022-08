Cinco libros de temática africana para leer este verano

Guerras, golpes de Estado, hambrunas, minutos de drama escurridos en el televisor. Hombres y mujeres semidesnudos, brillantes colores, danzas frenéticas al son del tam tam. Leones, hienas, elefantes. Nuestro conocimiento acerca de África se reduce a tres sectores que son la inseguridad, el exotismo y los animales salvajes pululando por sus virginales sabanas; pero África se trata de un enorme continente y, como tal, las temáticas que podemos encontrar en su tierra son enormemente variadas e igualmente interesantes para aquél que busque interesantes lecturas con que matar los ratos muertos del verano. Ya sean libros escritos por autores africanos o extranjeros, estos son cinco libros indispensables para conocer (un poquito más) la vasta cultura africana y los sueños que se cotizan en su tierra.

Ébano

Ébano. De Ryszard Kapuściński. FOTO: Editorial Anagrama

La biblia del continente para periodistas, cooperantes, voluntarios bisoños y simples y llanos curiosos. El periodista polaco Ryszard Kapuściński (Premio Príncipe de Asturias en 2007) retrata en su obra magistral una concatenación de vivencias a lo largo de sus 40 años de experiencia en el continente. Revueltas a machete en Zanzíbar, minutos de color en las calles de Dakar, esperanza en Ghana, horas de sudores fríos bajo el puño angustioso de la malaria... Su exquisita capacidad literaria consigue arrancar los primeros olores del continente tras las independencias, sazonados con el estruendo de las ciudades africanas, que rápidamente torna en un silencio sepulcral cuando salen a la calle los hombres armados. ¿Quieres entender qué ocurrió exactamente en Ruanda en 1994? Este libro puede darte algunas pistas que destierran viejas leyendas, mientras sacan a relucir los trapos sucios de la realidad. La reposada sabiduría de Kapuściński se mezcla con un runrún africano en este libro dinámico y lleno de sorpresas.

Una frase imprescindible: “Todo intento de hacerse amigo de una lagartija invariablemente termina en fracaso. Se trata de unos seres muy desconfiados y asustadizos que andan (o más bien corren) por sus propios caminos. Este fracaso nuestro también tiene un sentido metafórico: confirma que se puede vivir bajo el mismo techo y, sin embargo, no conseguir comprenderse, no lograr encontrar una lengua común”.

Editorial Anagrama. 352 páginas.

Historia de Etiopía

Historia de Etiopía. De Mario Lozano Alonso. FOTO: Editorial La Catarata

¿Sabías que un rey de Aragón quiso casar a su hija con un rey etíope durante el medievo? ¿O que los portugueses lucharon codo con codo con los etíopes en el siglo XVI? ¿Sabías que la dinastía real etíope aseguraba descender del mismísimo Salomón? Etiopía es una nación asombrosa, llena de leyendas, rica en Historia. Uno no puede alcanzar a comprender el amalgama de traiciones, asesinatos, guerras civiles, crueles estrategias políticas, ambiciosos proyectos comerciales y políticas matrimoniales que tuvieron que ocurrir hasta crear el único territorio africano jamás colonizado por los europeos, hasta que no pasa con tiento las páginas de este excelente libro escrito por el historiador Mario Lozano Alonso. Actualmente se están llevando a cabo las negociaciones de paz en Tigray , región norteña donde lleva dándose una guerra contra el Gobierno central desde 2020, y será en este libro donde el lector comprenderá que las guerras de 2020 pueden tener su origen en 1420, o incluso antes, y que las costumbres de los antepasados pueden tener un peso fatal en los actos de nuestros hijos.

El reino de Aksum, los belicosos omoro, la dinastía Zagwe, el imán Ahmad y Menelik II dejarán de sonarte a chino para adoptar a lo largo de la lectura una forma concreta, de montañas y de desiertos, de ciudades perdidas y recuperadas; juntos construirán en tu mente una imagen bastante completa de lo que hoy conocemos como Etiopía.

Editorial La Catarata. 192 páginas.

Piel negra, máscaras blancas

Aunque el autor de este libro, Frantz Fanon, no era africano propiamente dicho (y jamás me perdonaría haberle metido en esta lista con tanta facilidad), ya que fue nacido en la colonia francesa de Martinica, su apasionante ensayo psicológico en Piel negra, máscaras blancas es indispensable para conocer en mayor profundidad ciertos aspectos de la comunidad negra y, en consecuencia, la africana. A sabiendas de que el libro fue publicado en 1957 y que, por tanto, está sujeto a las condiciones de su época, no deja de ser un apasionante y desgarrador estudio de uno de los mejores psicoanalistas no europeos del siglo XX. No tiene piedad. No se doblega a la autocompasión ni a los complejos. Fanon araña y escarba en los aspectos más delicados de la relación entre blancos y negros y en la forma que, según él, tienen de verse unos y otros. No importa que sea a la hora de analizar la relación amorosa entre una mujer negra y un hombre blanco, y viceversa. No importa que su pluma se resbale por los terrenos pantanosos de la violación y los abusos. El vendaval de Fanon atraviesa las ideas del lector y deja atrás profundos estragos que cambian para siempre nuestra forma de ver el mundo.

Una frase indispensable: “Verguenza. Verguenza y asco hacia mí mismo. Náuseas. Cuando gusto a las personas, dicen que es a pesar de mi color. Cuando no les gusto, señalan que no es debido a mi color. En cualquiera de los casos, estoy atrapado en este círculo infernal”.

El libro está descatalogado en España pero sí que está disponible una versión PDF en Internet.

La flecha del dios

La flecha del dios. De Chinua Achebe. FOTO: Editorial Debolsillo

No podríamos comprender África sin leer antes a sus mejores novelistas. En ocasiones pecamos de investigar el continente desde prismas puramente occidentales, con todas las trabas que ello conlleva. El autor nigeriano Chinua Achebe, sin embargo, facilita la transición entre el pensamiento europeo y el africano en esta obra magistral e inmersa en otra transición: la de las costumbres africanas que chocan de lleno con los modelos del colonialismo inglés. Ezeulu es el jefe sacerdotal del dios Ulu, venerado por los seis pueblos de Umuaro. Es un viejo huraño y anclado en la sacralidad de sus ritos, rodeado de enemigos de su propia tribu que quieren arrebatarles el poder a él y a su dios. Y mientras tanto, T.K. Winterbottom, un supervisor colonial británico, tiene sus propios planes para Ezeulu. Planes que, como es de suponer, no tienen en cuenta las consecuencias que puedan suponer para la pequeña comunidad nigeriana que lleva viviendo de una forma determinada desde hace siglos. Las cosas se complican todavía más cuando Ezeulu envía a su hijo pequeño a la escuela de misioneros (según él, para congraciarse con los blancos de alguna manera) y ocurre lo que el sacerdote no previó pese a su sabiduría patriarcal: su hijo se hace cristiano. Horror y revuelos en las chozas de la familia del sacerdote de Ulu.

Una frase indispensable: “La sabiduría es como un pellejo de piel de cabra: cada hombre carga con el suyo”.

Editorial Debolsillo. 320 páginas.

Colonialismo e imperialismo: La grandeza perdida y el derribo de sus monumentos

Colonialismo e imperialismo: La grandeza perdida y el derribo de sus monumentos. De Gustau Nerín. FOTO: Shackleton Books

Una sencilla guía escrita por el historiador catalán Gustau Nerín permite al lector acceder en rasgos generales a los tejemanejes del colonialismo europeo, no solo en el continente africano sino también en Asia y Oceanía. Aunque no seamos culpables de los pecados de nuestros antepasados, conviene conocerlos para no caer en errores similares. Los detalles más escabrosos del colonialismo holandés, que ha pasado de hurtadillas bajo la sombra de la Leyenda Negra española, vienen impresos en este libro junto con el derrumbe de figuras legendarias de la exploración. Tal es el caso del aventurero Stanley, que además de un esclavista de manual y un posible pederasta, era además un socio fundamental para el rey Leopoldo II y esa pesadilla que llamaron Estado Libre del Congo. El libro trata con una objetividad encomiable uno de los periodos más oscuros de la Historia, cuando no trata de criticar, sino de informar, desde el punto más objetivo posible, los hechos que marcaron el planeta en los siglos que antecedieron a nuestro nacimiento. Desde Malasia hasta Madagascar, pasando por Manila y Camerún, los antepasados de los europeos transportaron su idea de civilización, que ahora viene plasmada en este libro utilísimo para quienes quieran acercarse al tema de una manera sencilla.