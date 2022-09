“All the Beauty and the Bloodshed”, León de Oro en el repartido palmarés del Festival de Venecia

Y las estrellas volvieron a Venecia. Después de resistirse a cancelar el festival en 2020 y brillar como faro del nuevo panorama en 2021, la Mostra de Venecia anunció esta tarde el palmarés oficial de su edición de 2022. Con Cate Blanchett, Hugh Jackman, Ana de Armas entre los invitados, además de la presencia de los últimos trabajos de Lars Von Trier o el censurado Jafar Panahi, el Festival de Venecia se antoja cada vez más el inicio de la temporada de premios, con todos los ojos puestos ya en los próximos Premios Oscar. Así, en pompa veneciana y alfombra roja de lujo, el jurado de la Sección Oficial presidido por Julianne Moore se arrojó a presentar un fallo que se antojaba histórico y que, además de cumplir con su promesa, ha dado buena cuenta de las películas vistas estos días en el Lido.

El León de Oro a la Mejor Película ha ido a parar a “All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras. En ella, la directora se adentra desde el prisma documental en la vida de la artista Nan Goldin y la caída en desgracia de los Sackler por el escándalo de los opiáceos en Estados Unidos. El resto del palmarés de la Sección Oficial quedó de la siguiente manera: Premio Marcello Mastroianni a la Mejor Interpretación joven a Taylor Russell, por «Bones and All»; Mejor actor a Colin Farrell, por «Almas en pena de Inisherin»; Mejor actriz a Cate Blanchett, por «TÁR»; Mejor Guion a Martin McDonagh por «Almas en pena de Inisherin»; Premio Especial del Jurado a “No Bears”, de Jafar Panahi; León de Plata a la Mejor Dirección a Luca Guadagnino, por «Bones and All»; Gran Premio del Jurado a Alice Diop, por «Saint Omer».

"TÁR", de Todd Field y protagonizada por Cate Blanchett, una de las grandes favoritas del Festival de Venecia FOTO: La Razón (Custom Credit)

En la sección Horizontes (Orizzonti), el jurado encabezado por la directora española Isabel Coixet otorgó los siguientes premios: Mejor Cortometraje a “Snow in September”, de Lkhagvadulam Purev-Ochir; Mejor Guion a “Blanquita”, de Fernando Guzzoni; Mejor Actor a Mohsen Tanabandeh, por “World War III”; Mejor Actriz a Vera Gemma, por “Vera”; Premio Especial del Jurado a “Bread and Salt”, de Damian Kocur; Mejor Dirección a Tizza Covi y Rainer Frimmel por “Vera”; Mejor Película de la Sección Horizontes a “World War III”, de Houman Seyedi.

*En elaboración