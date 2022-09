La silla vacía de la vergüenza: Jafar Panahi resiste con “No Bears”

Y los favoritos son...

Difícil hacer predicciones con una selección tan divisiva y, por qué no decirlo, que no ha cumplido con las expectativas que generaba sobre el papel. Teniendo en cuenta que el jurado lo preside Julianne Moore, y que la acompañan la directora Audrey Diwan (ganadora de el León de Oro del pasado año por “El acontecimiento”) y la actriz Leila Hatami, habrá corte feminista en el palmarés. Este crítico piensa que la ambiciosa “TÁR” puede generar consenso, también entre otros miembros del jurado como Rodrigo Sorogoyen y el escritor Kazuo Ishiguro. No porque no lo merezca, pero es improbable que una actriz tan consolidada como Cate Blanchett gane la Copa Volpi (por segunda vez, después de “I’m Not There”).

Dejará el espacio vacante para la espléndida Ana de Armas de “Blonde”. Nos decantamos por Colin Farrell y Brendan Glesson para la Copa Volpi al mejor actor, porque el Brendan Fraser de “The Whale” no es para todos los gustos. Sería justo que Jafar Panahi se llevara el mejor director, un gesto político que la Mostra no puede dejar pasar. Y Alice Diop, que ha firmado la única ópera prima a concurso, “Saint Omer”, sería un merecido Premio Especial del Jurado: su original acercamiento a los traumas de la maternidad, escapando de toda complacencia, la convierten en una excelente candidata.