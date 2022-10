Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de agredirle a ella y a sus hijos durante un vuelo

La actriz Angelina Jolie ha presentado ante los tribunales un testimonio denunciando que su ex pareja, Brad Pitt le habría agredido a ella y a sus hijos en el transcurso de un vuelo privado en 2016. Según su relato, el actor le agarró de la cabeza y la sacudió y a continuación estranguló a uno de sus hijos y golpeó a otro cuando trataban de defenderla. Así consta en el escrito, que ha sido publicado por “The New York Times” y que ha sido presentado en medio de una disputa que la pareja mantiene para acordar algunos asuntos pendientes tras el divorcio. Un portavoz del actor negó los hechos y las acusaciones de Jolie y las calificó de “otro intento por dañar a la familia” que ambos habían formado. Ambos mantienen una eterna disputa legal por la custodia de los hijos en común y algunas propiedades que no se han repartido.

Las acusaciones de esta agresión se hicieron públicas por primera vez poco después del vuelo, pero los informes fueron calificados de “inicialmente vagos” y los detalles se mantuvieron bajo el secreto de las investigaciones del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, que determinaron que no era necesaria una acción contra Pitt.

Los hechos habrían tenido lugar durante un viaje el 14 de septiembre de 2016, cuando Jolie, Pitt y sus seis hijos viajaban desde la bodega, Chateau Miraval, a Los Ángeles. “El comportamiento agresivo de Pitt comenzó incluso antes de que la familia llegara al aeropuerto, y Pitt se enfrentó a uno de los niños. Después de que despegó el vuelo, Jolie se acercó a Pitt y le preguntó qué le pasaba”, dice el escrito. “Pitt la acusó de ser demasiado deferente con los niños y la atacó verbalmente”. Más tarde, dice: “Él la llevó al baño y comenzó a gritarle. Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, y luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo antes de empujarla contra la pared del baño”.

Uno de los niños defendió verbalmente a Jolie y Pitt “se abalanzó sobre él mientras y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo. Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se arrojó hacia atrás contra los asientos del avión y lesionó la espalda y el codo de Jolie”, asegura el documento. “Los niños trataron de protegerse unos a otros. Antes de que terminara, Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara”. En la acusación también se asegura que Pitt, que ha reconocido problemas con el alcohol, bebió durante el vieja y que posteriormente derramó cerveza sobre Jolie y también sobre los niños.

A pesar de que ambos firmaron el divorcio hace ya seis años, todavía mantienen una batalla judicial por la custodia de sus hijos menores. Y a esto se suma el enfrentamiento legal que mantienen por la venta de la bodega francesa que ambos compraron hace más de una década.