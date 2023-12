Adiós a la reina de la Navidad: Mariah Carey y su 'All I want for Christmas' ya no son número uno

Hasta el año pasado e incluso hasta hace diez días cuando se comenzó a hablar de nuevo de la Navidad, parecía haber una reina clara: Mariah Carey y su villancico 'All I want for Christmas'. Durante muchos años, esta canción ha dado la bienvenida a la Navidad y se ha convertido en un villancico más que nunca para de sonar en estas fechas tan especiales. Sin embargo, esta semana ha habido un giro inesperado y otra cantante ha destronado a Marian Carey de su número uno en listas.

La nueva reina de la Navidad ahora es Brenda Lee que a sus 78 años de edad ha conseguido desbancar el gran legado de Mariah Carey con su canción 'Rocking Around the Christmas Tree'. Se ha colocado en el número uno de las listas de éxitos de Estados Unidos. Además, este año, la canción celebra su 65 aniversario. Motivo por el cual ha sido rescatada con un nuevo videoclip.

'Rocking Around the Christmas Tree' de Brenda Lee desbanca del primer puesto a Mariah Carey

'Rocking Around the Christmas Tree' se publicó en el año 1958 y pasó desapercibida hasta el año 1990 cuando volvió a aparecer como banda sonora en la popular película 'Solo en casa'. Desde entonces se convirtió en una canción esencial de Navidad, sobre todo en Estados Unidos. No obstante, no fue hasta este año cuando se viralizó en España y en otros muchos países tras conseguir quitarle el reinado a Mariah Carey.

Además, esta canción alcanzó otro récord: es la canción más antigua que ha logrado hasta el momento convertirse en número uno. A este puesto también postulan otras canciones navideñas como 'Jingle Bell Rock' de Bobby Helms o 'Last Christmas' de Wham. En la misma lista también suenan otros cantantes conocidos como Taylor Swift que se encuentra en séptimo lugar con 'Cruel Love' o 'It's the most wonderful time of the year' en décimo puesto de Andy Williams.