Mariah Carey y la navidad: ¿cuánto dinero gana con 'All I want for Christmas'?

Son muchos los que sienten que la navidad ya ha comenzado cuando acaba Halloween el 31 de octubre. Sin embargo, hay otras muchas personas que piensan que la navidad comienza cuando escuchan por primera vez durante ese año el icónico 'All I want for Christmas' de Mariah Carey. No obstante, es ella la que se encarga cada 1 de noviembre de recordar al mundo su canción más conocida. Lo suele hacer a través de un corto videoclip que comparte por sus redes sociales.

Es la canción por excelencia de la navidad desde hace años. Un hit que ha llegado a desbancar incluso a los villancicos más conocidos. Pero, llegados a este punto, son muchas las personas que se preguntan cuánto sigue cobrando Mariah Carey cada vez que su canción es reproducida invierno tras invierno.

Esta es la cifra millonaria que cobra Mariah Carey cada invierno por los derechos de 'All I want for Christmas'

Fue en 1994 cuando Mariah Carey lanzó 'All I want for Christmas' sin saber la repercusión que tendría año tras año. Casi 30 años después, la cantante sigue cobrando los derechos de la exitosa canción. Se estima que desde la fecha de publicación, Carey ya ha facturado más de 60 millones de dólares. Sin embargo, ¿cuánto gana cada navidad por este famosísimo hit?

Mariah Carey gana un centavo de dólar por cada reproducción de la canción en plataformas oficiales. De esta manera, se cree que cada navidad puede llegar a ganar 2,5 millones de dólares.

Una cifra que se mantiene año tras año dado que en la actualidad sigue escuchándose 'All I want for Christmas' en hogares, restaurantes y centros comerciales. El año que viene se cumplirán 30 años desde el lanzamiento de la canción. Por lo que Mariah Carey podría tener preparada una sorpresa que llamara la atención de todo el mundo.