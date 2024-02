Activistas climáticos vandalizan "El nacimiento de Venus" de Botticelli

Afortunadamente, en la Galería de los Uffizi de Florencia son cautos, y sus obras de arte permanecen constantemente protegidas. Sus grandes tesoros, como son las pinturas de Sandro Botticelli, se exponen enmarcadas y cubiertas por un cristal, de manera que se separa al espectador del lienzo sin alterar su contemplación. Es este nivel de protección el que ha vuelto a proteger la obra del vandalismo de los activistas climáticos. Por segunda vez, el colectivo Last Generation ha atacado un tesoro del arte renacentista: "El nacimiento de Venus", obra de Botticelli y una de las más icónicas de los Uffizi, junto con "La primavera" del mismo artista. Pegaron en el cristal protector de la obra fotografías de los daños causados por el cambio climático, unas imágenes que representan ciudades de la Toscana inundadas, entre otras.

Ambos activistas fueron llevados a la comisaría de policía más cercana al museo de Florencia, según aseguraba su organización en un comunicado. Con esto, los manifestantes denunciaba que "el gobierno sigue fingiendo que los campos no ardieron en enero, que el agua no será un problema este verano, que las casas destruidas por las inundaciones son accidentes y no el resultado de elecciones humanas. Y en lugar de afrontar estos problemas reales, promulga leyes absurdas".

Dañar para hacerse oír

Con esto, se plantea la eterna cuestión: ¿qué culpa tienen de ello las obras de arte? ¿Por qué siguen siendo ellas las víctimas en este asunto? No es la primera vez que una pintura o escultura se ve damnificada por el activismo climático, que ve en esta estrategia una forma de hacerse oír, ignorando que quizá lo que consigan es el rechazo por parte de la población, ante todo de aquella que ama y admira la historia del arte.

La obra de Botticelli no ha sufrido, según "La Nazione", ningún daño, de la misma manera que tampoco lo sufrió la última vez que Last Generation decidió agredir una obra del mismo artista. Fue en julio de 2022, cuando tres jóvenes se pegaron al cristal de "La primavera", exhibiendo en una pancarta "Última generación sin gas, sin carbón". Unos ataques que esta misma organización sigue focalizando en Italia, y ante todo en la ciudad toscana: también cubrieron con salsa de tomate el Baptisterio, así como el Palacio Vecchio fue pintado de color naranja.