«Damas y caballeros», el exclusivo viaje artístico de Manolo Valdés

Manolo Valdés no recuerda en qué momento entró la reina Mariana en su cabeza, pero sí está convencido de que a día de hoy no se ha ido. Su silueta, la de la icónica menina, la descubrió en la obra de Velázquez, y la acogió como motivo de inspiración de su trabajo. «Un cuadro no es una película o un libro donde contar muchas cosas, es una sola imagen», apunta el artista, y por ello no interpretó a las Meninas una sola vez ni con una sola técnica. «Un día te levantas y dices, ¿y si hago una obra que se pueda ver por detrás? Eso te lleva a la escultura. Cojo el barro, pero luego la paso al bronce, y a la madera, y al alabastro. Y hasta hoy, que aparecen nuevas formas, como es el caso de la resina», resume el pintor. Este último material, cambiante bajo la luz, elegante en su aparente suavidad, es el que se ha utilizado para el nuevo proyecto de Artika Books, que protagoniza Valdés. La editorial de lujo, que realiza volúmenes únicos de grandes artistas bajo minuciosos procesos artesanales, como ha venido haciendo con Botero, Gaudí o Kahlo, publica ahora «Damas y caballeros: Manolo Valdés», un tomo exclusivo, limitado a 998 ejemplares numerados y firmados por el artista, por un precio de 7.000 euros.

El artista Manolo Valdés, ha presentado hoy un nuevo libro de edición limitada 'Damas y caballeros' (Artika) Alberto R. Roldán Fotógrafos

El libro funciona como un apasionante viaje por la trayectoria de Valdés, y está compuesto por tres partes: un libro de arte, con 53 grabados seleccionados cuidadosamente por el propio artista, un libro de estudios, que desvela los entresijos y motivaciones del autor a través de expertos en su obra, así como el atractivo estuche. Custodia ambos volúmenes, y se trata de una menina de Velázquez realizada con resina, que sostiene una caja de madera recubierta con tela. «Cuando vi el libro terminado, me entraron aún más ganas de volver a grabar», confesó Valdés, firme defensor de los volúmenes dedicado al arte: «Echaba de menos estas colaboraciones. Me acuerdo de los primeros libros de arte que yo compré, y ahora ve uno la calidad de la nueva impresión, el papel, la tipografía... se ha avanzado muchísimo. Estoy sorprendido, con cierta vergüenza, pero contento».

"¿Quién soy yo para pensar que la Inteligencia Artificial va a ser un retroceso? Sería una insensatez. Bienvenida sea"

El artista Manolo Valdés, ha presentado hoy un nuevo libro de edición limitada 'Damas y caballeros' (Artika) Alberto R. Roldán Fotógrafos

Innovación y compromiso

Valdés define su trabajo como el de «comentar obras de otros artistas. Siempre estoy dándole vueltas a la historia del arte». Su búsqueda incansable de la belleza hace que sus obras, y sus grabados en especial, posean la sabiduría de los grandes maestros, los colores y las técnicas de tiempos pasados. Se encarga de revisarlas, transformarlas bajo una mirada actual. Así, fusiona con su sello único el pasado y el presente, y mira sin miedo hacia el futuro. Recuerda, a sus 20 años, leer un libro de Juan Eduardo Cirlot sobre Tàpies, en el que «explicaba cómo el artista usaba tierras o carbón. Yo venía de pintar con un pincel, para mí esas técnicas fueron un descubrimiento». Ese conocimiento de lo innovador y lo diferente fue, apunta Valdés, «lo que me ayudó a descubrir la libertad. Si yo he contribuido a esa transformación, ¿cómo voy a cuestionar lo que ha venido después? ¿Quién soy yo para pensar que la Inteligencia Artificial va a ser un retroceso? Sería una insensatez. Bienvenida sea», proclama. Lucha, de nuevo, por la libertad, un ejercicio de pelea y esfuerzo que viene realizando durante toda su vida y obra, y que le hizo dejar huella en nuestra historia del arte desde las pinceladas junto al Equipo Crónica.