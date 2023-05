Un estudiante de Corea del Sur se come el plátano de la obra de arte de Cattelan

Fue un acto premeditado, una especie de "performance" para reírse de la propia obra de arte. Un estudiante de bellas artes surcoreano, Noh Hyun-soo, asistió al Museo de Arte Leeum en Seúl para ver en persona la polémica instalación del italiano Maurizio Cattelan, compuesta por un plátano pegado a la pared con una tira de cinta de embalaje gris. Pero no le bastó con verla: la despegó del muro y se la comió.

El título de la obra no es otro que “Comediante”, y el estudiante, para seguir con la comedia, decidió convertirse en un bromista: pese a las protestas del resto de asistentes al museo, tomó la fruta y se comió la mitad de la pieza para devolverla a la pared. Todos los espectadores de la escena estaban espantados. La pieza está valorada en 120.000 dólares.

Según declaró a continuación, lo hizo porque tenía el estómago vacío pero, ante la intervención de las autoridades, aclaró que se trataba de un acto intencionado: “Dañar una obra de arte también podría verse como una obra de arte, pensé que sería interesante… ¿No está pegado allí para comerlo?”, se preguntó.

Para Noh Hyun-soo, el trabajo de Cattelan no es otra cosa que "una rebelión contra la autoridad". Su acción no tuvo consecuencias. El museo, en colaboración con el artista sustituyó la pieza de fruta por otra, como hace habitualmente cada tres días para evitar que se pudra en las instalaciones del museo. Cattelan se lo tomó con humor: “No hay problema”, dijo el artista, mientras que el Museo de Leeum decidió no reclamar por daños. De hecho, esta situación ya se había producido con anterioridad, en el año 2019 en Art Basel, Miami, cuando un artista de performance, David Datuna, también arrancó y comió el plátano.