Kapoor inaugura en Italia una colosal estación de metro de 220 toneladas de acero e inspirada en Dante Alighieri

La ciudad italiana de Nápoles inauguró este jueves una nueva estación de metro diseñada por el renombrado artista Anish Kapoor, célebre por sus monumentales esculturas, inspirada en el descenso al infierno descrito por Dante en la Divina Comedia.

La estación, Monte Sant’Angelo, forma parte de la nueva línea 7 del metro napolitano que conectará el barrio de Traiano, en el suroeste de la ciudad.

El proyecto fue concebido hace más de 20 años y su construcción, iniciada en 2008, sufrió varios retrasos por litigios burocráticos.

La entrada principal, en acero corten, se alza 19 metros sobre el suelo y pesa 220 toneladas. Su forma curva y orgánica, que el propio escultor ha reconocido está inspirada en el descenso al inframundo de la 'Divina Comedia' de Dante, acoge las escaleras mecánicas que conducen al subsuelo.

Además de la colosal estructura, Kapoor también diseñó otra salida para la misma estación, una boca "escultórica" de color blanco de 11 metros de altura y 42 toneladas.

El artista, de 71 años, acudió a la ceremonia acompañado por su pareja, la diseñadora marroquí Oumaima Boumoussaoui, con quien se casó en 2023 y tuvo una hija en 2024.

Durante el acto inaugural, el presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca, protagonizó un momento embarazoso al referirse erróneamente a la esposa de Kapoor como su hija, elogiando su labor como intérprete.

Kapoor, autor de icónicas obras como 'Cloud Gate' en Chicago o 'El gran árbol y el ojo' a las puertas del Museo Guggenheim de Bilbao, explicó que el diseño de la estación pretende conectar cuerpo, espacio y paisaje urbano en un entorno que transforma la percepción del viajero.

"En la ciudad del Vesubio y de la puerta mítica al Infierno de Dante, me pareció importante confrontarme con lo que significa descender bajo tierra", señaló.