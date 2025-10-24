Palencia no se fía de la seguridad del Louvre y piden que les devuelvan su León islámico de Bronce

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Monzón de Campos (Palencia) ha solicitado al Museo del Louvre una mayor protección para el León islámico de Bronce, una de las piezas más valiosas de su colección, tras el robo ocurrido el 19 de octubre en el museo parisino, o, en su defecto, su devolución o cesión temporal a la localidad palentina donde fue hallado.

El colectivo Mendunia Nostra ha expresado a través de un comunicado "su pesar y preocupación por el sorprendente robo", y ha recordado que el León de Monzón, del siglo XI, está considerado por el propio museo parisino como una obra maestra del arte islámico, incluida entre las quince mejores piezas de todo su catálogo junto a la Gioconda, la Victoria de Samotracia, La Venus de Milo o la Libertad guiando al pueblo.

La asociación subraya la relevancia del hallazgo, que constituye una de las joyas arqueológicas del pasado condal de Monzón de Campos, y cita investigaciones recientes de la conservadora jefe del Departamento de Artes del Islam del Louvre, Gwenaëlle Fellinger, quien propuso hace tres años que el objeto podría haber funcionado como un reloj autómata, siguiendo modelos mecánicos de la época.

"Somos conscientes de que la propiedad del León es del Estado francés, pero creemos que su exhibición en Monzón sería un justo reconocimiento a su origen y un gran revulsivo para la comarca", sostiene la asociación en su comunicado.

Por ello insta al museo a colaborar con el Gobierno español y la Diputación de Palencia para lograr su cesión temporal o, al menos, la realización de una copia fidedigna para exponer en el castillo de Monzón de Campos.

Por otra parte, Mendunia Nostra ha recordado que la Diputación es la actual gestora del castillo de Monzón, propiedad del Ayuntamiento, y ha criticado su falta de gestión por mantenerlo cerrado de manera habitual durante los últimos 25 años, pese a haberse cumplido este septiembre el 50 aniversario de su inauguración como Parador Nacional de Turismo.

La asociación ha incidido en que la reapertura del castillo y la presencia, aunque fuera simbólica, del León de Bronce de Monzón servirían para recuperar la memoria y el valor patrimonial de la localidad.