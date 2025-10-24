Reaparece el Picasso perdido, considerado una auténtica fortuna, y la investigación pone en duda el robo

El misterio que ha rodeado durante días la desaparición del cuadro "Naturaleza muerta con guitarra" de Pablo Picasso ha concluido con un final feliz. La obra, valorada en unos 100.000 euros, ha sido localizada después de que se le perdiera la pista durante un traslado por carretera que cubría la ruta entre Madrid y Granada, un suceso que había hecho saltar todas las alarmas.

Lo que en un primer momento se temía que fuese un robo de arte de gran envergadura, con el sello de una banda organizada, se ha resuelto finalmente como un insólito extravío. Las primeras horas tras la pérdida del lienzo estuvieron marcadas por la incertidumbre y la sospecha de una sustracción planificada, una hipótesis que movilizó a los investigadores para evitar la pérdida irreparable de una pieza del célebre pintor malagueño.

Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a un desenlace más calmado de lo esperado. Aunque la policía mantiene abierta la posibilidad de un robo, gana fuerza la hipótesis de que todo se debiera a un fallo técnico durante el traslado de la obra. El incidente podría haber sido consecuencia de un error en el complejo proceso logístico que acompaña al transporte de piezas de este valor, una circunstancia que ha supuesto un cierto alivio tanto para el propietario como para la empresa encargada del envío.

Un error logístico con toda la documentación en regla

De hecho, un aspecto clave que ayudó a descartar cualquier irregularidad deliberada fue la comprobación de la documentación. Los investigadores confirmaron que todos los permisos y seguros relativos al traslado del Picasso estaban perfectamente en regla, cumpliendo con la estricta normativa que rige el movimiento de bienes culturales. Este detalle fue fundamental para centrar la búsqueda en la reconstrucción del itinerario y en la identificación del punto exacto donde se produjo el desafortunado extravío.

Ahora, una vez recuperado el lienzo y tras una minuciosa verificación de su estado de conservación para asegurar que no ha sufrido daño alguno, se procederá a su inmediata entrega al propietario. Con este último paso, se cierra un capítulo de gran incertidumbre que, afortunadamente, solo quedará como una anécdota. El dueño podrá finalmente recuperar su valiosa pieza, poniendo fin a unos días de angustia y preocupación por el destino de una obra del genio malagueño.