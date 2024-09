Astrónomos publican el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia desde 2013

Las imágenes del universo son algo más que preciosos salvapantallas. Puede parecer una verdad de Perogrullo, pero seamos sinceros. Cuando vemos esas imágenes tomadas por telescopios pensamos en lo hermoso que es el cosmos, en lo enorme que es, pero rara vez reparamos en la cantidad de información que albergan. Y es que, tras estas fotos hay grandes equipos y aún mayores financiaciones que no solo buscan la estética, buscan datos. Ese es el propósito que se esconde tras las últimas imágenes tomadas por el ESO (Observatorio Europeo Austral). Porque, efectivamente, son bellísimas, pero también resultan ser el mapa de nuestra galaxia más preciso jamás tomado en infrarrojos.

Hasta ahora, el título de mapa infrarrojo más preciso lo poseía otro publicado por el mismo equipo en 2013. Si lo comparamos con aquel, este tiene 10 veces más objetos. Decuplicar la cantidad de objetos es realmente sorprendente, pero lo es todavía más si tenemos en cuenta que, en 2013 ya habían registrado 150 millones de objetos astronómicos. El mapa actual tiene 1500 millones, esto es: 1350 millones más que en 2013, lo que viene a ser más de 120 millones de objetos nuevos por año. Un proyecto realmente faraónico que empezó incluso antes de que publicaran el mapa anterior y que acumula 420 noches de observación desde 2010.

La imagen presenta las áreas centrales de la Vía Láctea, mapeadas inicialmente por VVV y luego reobservadas por VVVX. Las regiones adicionales del disco galáctico, así como zonas por encima y por debajo del plano galáctico, fueron cubiertas solo por VVVX. Los números indican la longitud y latitud galácticas. ESO/VVVX survey Eurekalert

Una imagen en cifras

El proyecto ha sido realizado mediante el telescopio VISTA del observatorio de Paranal, en Chile y combina 200.000 imágenes del cielo nocturno. Si las sumamos, estamos hablando de 500 terabytes de información. Para hacernos una idea, los ordenadores para uso personal con más memoria rondan los 4 terabytes. Eso significa que, simplemente para almacenar la imagen, necesitaríamos más de 100 ordenadores caseros (por decirlo así). Visto así, con las cifras sobre la mesa, la imagen impresiona todavía más. Porque por desgracia, lo que podemos ver a través de internet y en los periódicos es una versión “de juguete” de la imagen. Su resolución ha tenido que ser reducida hasta extremos ridículos para que pueda ser publicada.

Cada píxel tiene información y los astrónomos necesitan conservarlos para su propósito. A fin de cuentas, por mucha información que almacene esta imagen y muchos píxeles que tenga, cubre un espacio enorme del cosmos. Concretamente el equivalente a 8600 lunas llenas, otra cifra difícil de imaginar, así que tal vez resulte más sencillo imaginar un cuadrado formado por lunas con 92 lunas de alto y 93 de ancho. Aunque, como puede que incluso eso se escape a nuestra imaginación, puedes visualizar un cuadrado formado por 10 lunas (cinco de alto y cinco de ancho) y pensar que la imagen capta más de nueve veces esa superficie del cielo. Y si esto te abruma, espera a pensar en la profundidad.

Una imagen de tres dimensiones

Uno de los detalles más interesantes de esta imagen es que está tomada en infrarrojos, un tipo de luz menos energética que la visible que, en cambio, es capaz de atravesar con facilidad objetos. Puede que nos suene de las clásicas gafas de visión infrarroja, esas que detectan la temperatura que emana de los objetos y pueden “ver” a través de la ropa (nótense las comillas). En este caso, la radiación infrarroja puede atravesar con relativa facilidad las nubes de polvo y gas interestelar, dejando un cosmos despejado, perfecto para la observación.

Así que imagina las profundidades que esta imagen es capaz de captar. De hecho, no solo vemos a lo lejos, sino que sabemos a qué distancia se encuentran los objetos captados en el espacio profundo. Las estrellas variables cefeidas, por ejemplo, son buenos marcadores de la distancia, ya que sabemos qué brillo esperar de ellas en función de lo lejos que se encuentren y, por lo tanto, sacar conclusiones. Gracias a todo ello, en esta imagen tan estética podemos encontrar estrellas recién nacidas, cúmulos globulares, planetas errantes o enanas marrones, estrellas “fallidas” que no logran mantener una fusión nuclear sostenida y que, por lo tanto, no emiten suficiente energía para ser captadas mediante el infrarrojo.

Los expertos han logrado incluso ver algunas estrellas de hipervelocidad: estrellas que cruzan la galaxia a velocidades extrañamente altas porque han sido catapultadas desde los alrededores del agujero negro supermasivo que hay en el interior de nuestra Vía Láctea. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que esta imagen ha cambiado la manera en que vemos nuestro vecindario cósmico. Y es que lo dice uno de los investigadores principales, Dante Minniti: "Hicimos tantos descubrimientos que hemos cambiado para siempre la visión de nuestra galaxia".

QUE NO TE LA CUELEN:

El valor de la información obtenida mediante estos proyectos no es algo que caiga en el terreno de la subjetividad, ni mucho menos. De hecho, la información de este nuevo mapa, concretamente la coincidente con el proyecto VISTA Variables in the Vía Láctea y su proyecto complementario, el sondeo VVV eXtended, ya ha nutrido varios artículos científicos, concretamente más de 300 ya publicados y algunos más en vías de publicación.

