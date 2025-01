Brad Pitt reacciona a los estafadores que usaron sus fotos para robar cientos de miles de dólares a una mujer

mejor dude y guarde su dinero. Pero Anne, una diseñadora de interiores francesas de 53 años, cayó en la trampa y en picado. Solo hay que estar mínimamente con los pies en este mundo para saber que la confianza en un extraño internauta no debe existir. Engañar ha sido históricamente sencillo, y el anonimato que brinda una página web o una red social hace que sea soberanamente sencillo. Por eso, si Brad Pitt te pide personalmente unos cientos de millones de dólares...Pero Anne, una diseñadora de interiores francesas de 53 años, cayó en la trampa y en picado.

Incluso estubo segura de que ambos estaban enamorados. El estafador creó perfiles falsos de redes sociales, de WhatsApp, así como utilizó imágenes creadas por Inteligencia Artificial. Así, poco a poco, hizo creer a Anne que se trataba del verdadero Pitt. Esta mujer apareció el pasado domingo en el programa de noticias "Seven to eight" para narrar su historia: había creído que estaba manteniendo una relación online con nada menos que Brad Pitt durante más de un año.El estafador creó perfiles falsos de redes sociales, de WhatsApp, así como utilizó imágenes creadas por Inteligencia Artificial. Así, poco a poco, hizo creer a Anne que se trataba del verdadero Pitt.

la francesa decidió transferir cientos de miles de dólares al estafador para los supuestos gastos médicos. Se dio cuenta de que había sido estafada al ver una fotografía este verano de Pitt con su pareja actual, Inés de Ramón. Todo se torció cuando el supuesto actor le pidió dinero: le dijo a Anne que necesitaba ayuda financiera para un tratamiento de cáncer, pues sus cuentas habían sido congeladas debido a su divorcio con Angelina Jolie . Ypara los supuestos gastos médicos. Se dio cuenta de que había sido estafada al ver una fotografía este verano de Pitt con su pareja actual, Inés de Ramón.

Esta situación ha sido tan llamativa que ha llegado incluso a oídos del verdadero BradPitt. Un portavoz del intérprete ha declarado a "E! News" que "es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades. Pero este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", advierten.