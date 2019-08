Cancelan el icónico festival Woodstock en su 50 aniversario

Los fundadores del icónico festival Woodstock han anunciado la cancelación de la edición en la que se iba a celebrar su 50 aniversario. Una serie de contratiempos han obligado al cofundador del festival, Michael Lang, a anunciar la no celebración del festival.

“Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados hayan hecho imposible organizar el festival que imaginábamos con el gran cartel que habíamos contratado y la interacción social que preveíamos”, estas palabras de Lang las podíamos leer en un comunicado emitido a medios especializados.

A solo 15 días de la celebración del festival, los cabezas de cartel Miley Cyrus y Jay-Z han cancelado su participación. No son los únicos que han cancelado su participación, The Raconteurs, The Lumineers, John fogerty, Dead & Co, también han cancelado sus actuaciones en el festival.

Tal y como apunta Lang, todos los artistas han quedado libres de su contrato a pesar de que varios ya habían cobrado sus honoraios, que tal y como informó Billboard, ascendían a 30 millones de dólares. Los organizadores han instado a los artistas a donar el 10% de lo percibido a la organización HeadCount que trabaja con los músicos para promover la participación en la democracia del país.

Otro de los contratiempos tuvo que ver con que la venta de entradas no comenzó en la fecha prevista, que era abril y ha día de hoy aún no se habían puesto las entradas a la venta, por lo que ningún posible asistente se ha visto afectado por esta cancelación.

El evento iba a tener lugar los días 16, 17 y 18 de agosto en Maryland, a media hora en coche de Washinton DC. En un primer momento el lugar elegido era Watkins Glen, Nueva York. Tras rechazar varios permisos, los organizadores pensaron en el hipódromo de Vernon Downs, también en Nueva York.