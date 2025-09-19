El cantante británico Morrissey cancela dos actuaciones en EE UU tras recibir amenazas de muerte

El cantante británico Morrissey, exvocalista de The Smiths, ha cancelado dos conciertos previstos este fin de semana en Connecticut y Boston tras recibir una amenaza de muerte bastante seria. La noticia fue confirmada en un comunicado en sus canales oficiales, donde se explicó que la decisión responde a “eventos recientes” y que se tomó como medida de precaución para proteger tanto al artista como a su equipo y al público.

Según documentos judiciales citados por el medio estadounidense especializado Pitchfork, el responsable de la amenaza sería Noah Castellano, un joven de 26 años residente en Ottawa. El pasado 4 de septiembre publicó en la red social Bluesky un mensaje en el que aseguraba que asistiría a un concierto de Morrissey en la ciudad y que planeaba dispararle varias veces con un arma supuestamente en su posesión. Aunque ese show en Ottawa se celebró sin incidentes, el aviso desencadenó la preocupación de las autoridades y, finalmente, la cancelación de las fechas estadounidenses.

El acusado fue detenido y enfrenta cargos por amenazas de muerte o daño corporal. Tras su arresto, quedó en libertad bajo fianza de 5.000 dólares, mientras continúan las investigaciones.

Los organizadores de los conciertos en EE UU confirmaron que las entradas serán reembolsadas a los compradores. Hasta ahora, el resto de la gira de Morrissey no ha sufrido cambios, aunque su entorno no descarta nuevas medidas de seguridad.